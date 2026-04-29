Estrella Galicia destinará 2,7 millones de euros a su primera ampliación en el polígono de Morás

La expansión de la nueva planta de Estrella Galicia en el polígono de Morás, en Arteixo, continúa avanzando a paso firme después de que el Concello autorizase nuevas obras en el recinto. El departamento de Urbanismo acaba de conceder licencia de edificación a la compañía Hijos de Rivera para acometer la ampliación de su almacén de envases vacíos y la urbanización de una nueva plataforma logística, unos trabajos que cuentan con un presupuesto de ejecución material que supera los 2,7 millones de euros.

Esta nueva intervención se centrará específicamente en la plataforma denominada P4, donde la cervecera gallega incrementará la superficie de su almacén actual en más de 4.000 metros cuadrados, alcanzando una altura de 11 metros para optimizar su capacidad de almacenamiento.

De forma paralela, el proyecto incluirá la urbanización de la plataforma P6, donde se levantará un edificio de servicios auxiliares de 89 metros cuadrados destinado a dar soporte a las operaciones industriales de la zona. Con estas incorporaciones, la edificabilidad total del complejo en la parcela M del parque empresarial se sitúa ya en los 78.649 metros cuadrados.

Seis meses para iniciar las obras

La resolución municipal, que unifica estos nuevos trabajos con los permisos concedidos originalmente en 2022, establece un plazo de seis meses para el inicio de las obras y un máximo de tres años para su finalización.

Para que la ampliación entre en funcionamiento, la empresa deberá ahora aportar toda la documentación técnica pertinente, que incluye desde certificados de seguridad y eficiencia de las medidas correctoras hasta el registro oficial de la instalación de paneles fotovoltaicos que alimentarán energéticamente la planta.

Esta planta supuso una inversión cercana a los 500 millones de euros, una de las mayores realizadas por una compañía gallega en la última década, que le acerca al liderato del sector cervecero nacional.

Concebida para alcanzar una capacidad productiva superior a los 900 millones de litros anuales, la instalación empezó a funcionar en junio de 2025 con vocación de largo plazo y con margen suficiente para acompañar el crecimiento futuro del grupo cervecero.

La empresa estima además que la fábrica de Morás genere más de 600 puestos de trabajo directos y varios miles de empleos indirectos vinculados a proveedores, transporte y servicios auxiliares.

Noticias relacionadas

Ahora, este movimiento administrativo refuerza la posición estratégica de la fábrica de Morás como el gran centro de producción de Hijos de Rivera para las próximas décadas. El proyecto no solo supone un crecimiento en metros cuadrados, sino que consolida la apuesta de la firma por integrar infraestructuras modernas y sostenibles en el pulmón industrial de Arteixo, adaptando constantemente el diseño original de la fábrica a las necesidades crecientes de distribución y logística de la marca.