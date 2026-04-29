La Diputación de A Coruña aprueba una declaración institucional en contra de la planta de biogás de A Laracha

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó este miércoles por unanimidad de todos los grupos políticos una declaración institucional en la que manifiesta su oposición a la planta de biogás proyectada por la empresa Aratel en el lugar de Vista Alegre, en la parroquia larachesa de Soandres.

La corporación provincial considera que el proyecto —que también cuenta con la oposición de toda la corporación municipal de A Laracha, y los Concellos de Culleredo y Cerceda— provocaría "impactos significativos sobre el medio ambiente, los recursos hídricos y la calidad de vida de los vecinos", por lo que resulta incompatible con la protección del territorio y con el modelo de desarrollo sostenible que defiende la institución.

La declaración señala que, aunque el biogás y el biometano pueden constituir una oportunidad para la gestión de residuos y la producción de energía renovable cuando se trata de instalaciones bien planificadas y dimensionadas, los proyectos de gran escala con finalidad exclusivamente comercial conllevan "riesgos relevantes" que deben ser evaluados con rigor.

Entre las características del proyecto que generan mayor preocupación, la Diputación destaca la ocupación de más de 95.000 metros cuadrados de suelo rústico en las proximidades del río Anllóns, el tratamiento previsto de 65.000 toneladas anuales de residuos, incluyendo subproductos animales de categoría 2, o la generación de más de 30.000 toneladas anuales de efluentes líquidos y cerca de 20.000 toneladas de residuos sólidos sin tratamiento específico.

Consumo de agua, promximidad a las casas, ruido y olores

A esto se suman el consumo estimado de 1,5 millones de litros de agua al año, la circulación diaria de camiones por las vías locales y la proximidad de las instalaciones a núcleos de población, con impactos acreditados en términos de ruido y olores.

La Diputación pone también el foco en la escasa repercusión económica del proyecto, que prevé un máximo de 10 empleos directos. La Diputación expresa así su apoyo a los vecinos de A Laracha y del entorno, que ya han manifestado su preocupación, a través de la creación de la plataforma Stop Biogás A Laracha, por los posibles efectos negativos del proyecto sobre la calidad del agua, del aire y del entorno, así como por la desvalorización de las propiedades y el impacto en la vida diaria.

El colectivo vecinal está ultimado las alegaciones que presentará ante la Dirección Xeral de Calidade Ambiental. Además, está recogiendo firmas y preparando varias charlas divulgativas con expertos para poder llegar a toda la ciudadanía y aunar fuerzas contra el proyecto.

Los vecinos no descartan acudir al Parlamento para manifestar sus quejas, aunque esperan que el informe medioambiental sea desfavorable por el "ben común".

Noticias relacionadas

La empresa por su parte argumenta que esta instalación soluciona el problema de la gestión de residuos agroganaderos en la zona. Además, el proyecto incluye el tratamiento del digestato generado para ser utilizado como fertilizante natural, cerrando el ciclo de los nutrientes. Según la compañía coruñesa, el fin es transformar esos residuos en un gas renovable que reduzca la dependencia de combustibles fósiles.