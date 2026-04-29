El Estado certifica que la Xunta es responsable de los accesos al castillo de Corbeiroa

La Xunta recibe un nuevo golpe en su batalla por los accesos al Castillo de Corbeiroa, en el límite de los concellos de Sada y Bergondo. Después de que la Valedora do Pobo decidiese rectificar e instar al Gobierno gallego a garantizar el acceso al baluarte, ahora es el Gobierno estatal el que certifica que corresponde a sus titulares (la Xunta) "velar por su acceso adecuado y las condiciones derivadas de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC)".

De esta forma, en respuesta a una pregunta formulada por el BNG, el Ejecutivo estatal clarifica la situación competencial y refrenda las demandas de la Asociación de Veciños da Obra, que exigen el cumplimiento de la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia, que obliga a facilitar la visita pública gratuita a los bienes catalogados como BIC al menos cuatro días al mes durante cuatro horas por jornada.

A vueltas con los lindes

Además, en su respuesta, el Gobierno señala que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "comparte la preocupación por velar por la integridad del dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres legales", al tiempo que recuerda que desde julio del pasado año las competencias sobre el litoral recaen en la Comunidad Autónoma de Galicia, "tanto en dominio público marítimo-terrestre como en servidumbre de tránsito y servidumbre de protección", apunta el Ejecutivo.

De hecho, el Gobierno comienza su respuesta recordando que el Castillo de Corbeiroa se encuentra situado sobre la coronación de un acantilado, en servidumbre de protección y tránsito, "aunque en el deslinde aparece inexactamente una porción de este en el dominio público marítimo-terrestre que será necesario revisar", matiza.

Por su parte, desde la Asociación de Veciños da Obra celebran la respuesta del Ejecutivo central, que se produce apenas unos días después de que el Gobierno gallego se desmarcase de los problemas de acceso al bien y rechazase habilitar un acceso a pesar de que el terreno que rodea el castillo corresponde al Albergue Juvenil de Gandarío, propiedad de la propia Xunta. Alegaba para ello que el muro de la batería "está plenamente rodeado de dominio público marítimo-terrestre, cuya gestión administrativa corresponde a la Administración General del Estado", que ahora vuelve a poner la pelota en el tejado de la Administración autonómica.