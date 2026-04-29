Oleiros prepara un encuentro para familias con actividades lúdicas y talleres educativos

El Concello de Oleiros organiza el segundo Encontro de Familias Inquedas el sábado 9 de mayo en las instalaciones de Las Torres de Santa Cruz. El evento, con actividades por la mañana y por la tarde, está dirigido a las familias de Oleiros con hijos e hijas menores de edad para disfrutar de esta reunión pensada para compartir experiencias, disfrutar de actividades y tejer redes.

A partir de las 11.15 horas se abrirá la recepción a las familias participantes para, más tarde, alrededor de las 12.00 horas, iniciar dos talleres —uno para adultos y otro para niños— que se desarrollarán de forma paralela a lo largo de toda la mañana.

El taller dirigido a las madres y padres lleva por título Comunicación, negociaciones y conversaciones difíciles en las vacaciones y será impartido por Sara Vierna, de Almas Meraki, quien a través de dinámicas vivenciales transmitirá herramientas para comunicarse de la forma más saludable emocionalmente.

Paralelamente, los niños y niñas que acudan al encuentro participarán en un taller de Expresión Artística basado en la naturaleza y la creatividad. Será desarrollado por Mª Dolores López Polo, más conocida por su actividad al frente de El Taller de Polo.

Al finalizar los talleres habrá un momento de encuentro para compartir mesa a la hora de la comida, en el que cada familia podrá degustar los alimentos que traiga de su casa en los tablones y sillas que estarán distribuidos por los jardines de Las Torres de Santa Cruz.

Ya por la tarde, habrá un taller de Dinámicas Teatrales a cargo de Ramiro Neira para que lo puedan desarrollar conjuntamente adultos y niños, y pasar seguro un momento divertido, con risas en común, en el que cada uno saque su vena artística.

El encuentro finalizará sobre las 18.00 horas tras un espectáculo de cuentacuentos musical a cargo del Dúo Chilú, en el que Fabipuntito narrará cuentos labriegos acompañados de la música de David.

Las plazas para participar en este evento son limitadas y tendrán prioridad las familias que en algún momento hayan participado en los talleres o seminarios del programa Familias Inquedas.

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Las inscripciones se realizarán a través de un formulario en la web municipal www.oleiros.org, en el apartado PARTICIPA/ACTIVIDADES SOCIAIS, desde este jueves, 30 de abril, a las 12.00 horas, hasta el miércoles, 6 de mayo, a las 23.00 horas.