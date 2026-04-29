El PP de Sada fija condiciones para abstenerse en la votación de las cuentas

El PP de Sada abre la puerta a abstenerse en la votación de los presupuestos, para lo que Sadamaioría necesita apoyos. Los populares establecen una serie de condiciones para evitar el «no» a las cuentas: la apertura del Río Mayor, que está financiado por la Xunta, la creación del CIM, la fiesta de los mayores, la creación de la comisión para la actualización del PES, incluyendo nuevas líneas y evitando subvenciones nominativas, así como la carrera horizontal profesional y productividad y mejoras en las parroquias.

«El único inconveniente es la fiabilidad, las garantías que puedan dar del Gobierno para que estas actuaciones se lleven a cabo», expone el PP, que insiste en que «no actúa» contra el Ejecutivo local «sino que lo hace en interés de los vecinos». El pleno para la votación del presupuesto será este jueves a las 20.00 horas.