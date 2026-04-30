Arteixo se planta por unanimidad contra la estación de tren de mercancías en Souto

La Corporación municipal de Arteixo se unió este jueves por unanimidad contra la posibilidad de que el Ministerio de Transportes ubique en el entorno del núcleo de Souto una terminal ferroviaria de mercancías vinculada al puerto exterior. Aunque la infraestructura, en estudio aún para sustituir a la de San Diego, en A Coruña, se proyectaría técnicamente en la zona de Orro, en el concello de Culleredo, el impacto físico y social recaería directamente sobre los residentes de Souto, en la parroquia arteixana de Armentón, quienes consideran la obra incompatible con su modelo de vida, por lo que se han sumado a las quejas de los vecinos de Orro y ya han reunido más de medio millar de firmas contra su implantación.

El acuerdo, impulsado por una moción presentada por el PSOE, subrayó que Souto no es un espacio industrial, sino un territorio con viviendas y actividad agraria. La concejala socialista, Ana María Cedeira, hizo un llamamiento a los vecinos y solicitó al Ministerio que reflexione sobre la "incompatibilidade deste proxecto industrial coa vida no núcleo", alertando de los graves impactos sobre una zona habitada.

La moción denuncia que la estación causaría un impacto irreversible debido a la contaminación acústica y las vibraciones derivadas del tráfico ferroviario pesado y las maniobras nocturnas, además de suponer un riesgo ambiental por la posible manipulación de mercancías peligrosas a escasos metros de sus hogares, argumentó el grupo socialista.

El Ministerio está diseñando infraestructuras mediante fotografías de Google Earth

El alcalde, Carlos Calvelo, fue tajante al señalar que "el Ministerio está diseñando infraestructuras mediante fotografías de Google Earth" sin conocer la realidad del terreno. Toda la Corporación coincidió en que la ubicación idónea para esta terminal es el centro logístico de transportes de Ledoño, en Culleredo, otra de las posibles ubicaciones estudiadas por Transportes, una zona ya industrializada y con capacidad de carga. El pleno acordó elevar esta petición a declaración institucional, sumando la exigencia de que el Ministerio facilite información precisa sobre los sondeos realizados en la zona.

El portavoz del BNG, Xurxo Couto, exigió claridad a la administración central. "Pedimos ao Goberno do Estado que se aclare e diga onde quere construír esa estación de mercadorías". Incidió en que la visión y el bienestar de los vecinos deben prevalecer sobre la comodidad logística. La concejala no adscrita, Noelia Martínez, reafirmó su apoyo a los afectados señalando que, aunque no se oponen al progreso ferroviario, el lugar elegido es inadecuado por el "grave impacto que supón para os veciños".

Infraestructuras y patrimonio

En el ámbito de las infraestructuras, el Concello aprobó por unanimidad una adenda al convenio del nuevo colector entre el arenero de Suevos y la EDAR de Bens. La obra cuenta con una inversión de 2,7 millones de euros y se encuentra ejecutada al 90%. Según Calvelo, en apenas dos meses finalizarán los trabajos, permitiendo reabrir la carretera de la costa que conecta Suevos con O Portiño. El concejal nacionalista Raúl Fernández lamentó que la solución no llegara antes para evitar los vertidos sufridos por los vecinos, aunque votó igualmente a favor para no poner "trabas" al final de los trabajos.

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Asimismo, los grupos dieron luz verde a un modificado de crédito para financiar proyectos como la humanización de las travesías de Arteixo y Oseiro, y la conversión de la rectoral de Loureda en un centro sociocultural. Sobre esta última, el alcalde destacó que el acuerdo con el Arzobispado permitirá disponer del inmueble hasta el año 2076, asegurando que es una inversión "estratégica" para el patrimonio local. En este sentio, el PSOE y el BNG criticaron la "mala planificación" en los plazos de estas obras, señalando que algunos proyectos, como el de Loureda, han tardado 15 años en concretarse.