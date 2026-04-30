Betanzos estrena base náutica desde la que impulsará el turismo sostenible
La base náutica cuenta con sala polivalente, vestuarios y almacén para actividades ecoturísticas, deportivas y de divulgación ambiental.
El paseo de la Tolerancia de Betanzos acogió este jueves el acto de inauguración de la primera base náutica de la Reserva de la Biosfera, que servirá para impulsar el turismo sostenible en la comarca. Al evento acudieron el presidente de la Reserva, José Antonio Santiso; el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la delegada territorial de la Xunta, Belén Docampo; la alcaldesa de Betanzos, María Barral y representantes de otros concellos y de entidades del ámbito de la reserva.
La nueva base, que alberga una sala polivalente para actividades y formación, vestuarios y almacén, está orientada al desarrollo de actividades ecoturísticas y deportivas, así como a la educación ambiental y a la divulgación. Su construcción se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, financiado con fondos del Plan de Recuperación. La inversión total asciende a 346.000 euros, de los que 243.000 se destinaron a la base en sí y 102.850 al pantalán instalado en el río Mandeo.
La actuación se verá reforzada próximamente con un proyecto complementario de mejora de la accesibilidad al entorno fluvial en la zona de O Pedrido, en el municipio de Bergondo.
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