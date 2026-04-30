Cambre aprueba el pago de más de 120.000 euros en facturas pendientes, pero no consigue abonar las de la Rede Cultural
La oposición tumbó tumbó pagos pendientes por más de 95.000 euros, 61.000 de los cuales iban destinados a abonar facturas reclamadas por los juzgados
La Corporación municipal de Cambre aprobó el pago de más de 120.000 euros en facturas pendientes por servicios de jardinería, medio ambiente y alcantarillado entre otros, aunque no consiguió sacar adelante los más de 34.000 euros para la Rede Cultural del 2025, que ya había ido a Pleno en la sesión de marzo.
Durante el debate, Unión por Cambre (UxC), volvió a criticar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito (REC) de la Rede Cultural por presentar la misma documentación que el mes pasado, mientras que los socialistas apuntaron a la "responsabilidad compartida" entre el gobierno de María Pan (UxC), que dejó la Alcaldía a principios de abril de 2025, y el de Diana Piñeiro (PP), que tomó las riendas del Gobierno local a finales de ese mismo mes.
El BNG también criticó el trabajo del Ejecutivo de Piñeiro por cometer "erros notorios" en la tramitación del expediente que habían dado lugar a los impagos. La propuesta fue tumbada con tan solo los votos del PP a favor, la abstención del PSOE, BNG, Alternativa dos Veciños y la concejala no adscrita y los votos en contra de UxC, algo que los socialistas calificaron de "auténtica vergüenza". El Ejecutivo local tampoco consiguió aprobar el pago de más de 61.000 euros a la Sociedad General de Autores y Editores, que había sido reclamado por sentencia judicial.
El Pleno, sin embargo, sí consiguió sacar adelante el REC de 120.200 euros y otro de 593 euros para abonar facturas por varios servicios municipales, aunque no sin el reproche de UxC a la alcaldesa por usar ese mecanismo de pago cuando lo habían criticado duramente cuando los populares estaban en la oposición. En este caso el pago fue aprobado con los votos a favor del PP y UxC, mientras que el resto de grupos se abstuvieron.
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