Carlos Calvelo admite la ilegalidad de una caseta denunciada por la oposición y pide disculpas públicas
La concejala no adscrita, Noelia Martínez, exigió la dimisión del alcalde de Arteixo y del concejal de Urbanismo tras demostrar una irregularidad urbanística que el Concello había negado anteriormente
El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, pidió disculpas a la oposición este jueves durante el pleno ordinario después de que la concejala no adscrita, Noelia Martínez, exigiese la dimisión del concejal de Urbanismo, Alberto Castro, y la del propio regidor popular, al demostrarse una irregularidad urbanística que el Ejecutivo local había negado anteriormente.
La polémica gira en torno a una caseta utilizada como oficina inmobiliaria en la Travesía de Arteixo, la cual ocupaba una zona de acera. Noelia Martínez demostró, mediante el acceso al expediente municipal, que el terreno donde se asentaba la instalación había sido cedido al Concello para viario público.
A pesar de que en sesiones anteriores el edil de Urbanismo sostuvo que la caseta era legal, la presión de la concejala y un acta de la Policía Local instando a la actuación inmediata acabaron forzando su reciente retirada.
Ante la contundencia de las pruebas, Calvelo tomó la palabra para entonar el mea culpa. "Pido disculpas a Noelia como alcalde, y en nombre de Alberto, porque tenías razón”, y confirmó que se abrirá un expediente disciplinario al promotor tras admitir que la instalación carecía de título habilitante y ocupaba dominio público.
Pero las disculpas del alcalde no convencieron a toda la oposición. Noelia Martínez calificó el suceso de "ocultación de ilegalidad grave" e instó a la dimisión inmediata de Alberto Castro por "mentir" en sede plenaria.
El BNG apoyó la petición de cese al considerar que no se trata de un error puntual, pero el PSOE se abstuvo tras la rectificación del alcalde, aunque exigió que se investigue a fondo para evitar que la administración actúe protegiendo intereses particulares. Martínez concluyó advirtiendo que abrirá una investigación ante lo que define como una situación de "irregularidades urbanísticas" constantes en el municipio.
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