Sada decide retirar los presupuestos ante la falta de apoyos

El pleno del Concello de Sada de este jueves tenía como punto central la aprobación del presupuesto de 2026, pero la falta de apoyos hizo que se quedase sobre la mesa. De nada sirvieron los guiños a la oposición y las negociaciones "hasta el último momento" para tratar de sacar adelantes las cuentas. Las advertencias de Intervención y la falta de garantías para ejecutar las partidas motivaron esta decisión, que contó con los votos en contra del Gobierno local de Sadamaioría, la abstención del BNG y el apoyo del resto de ediles de la Corporación.

El Gobierno local necesitaba los votos de otras formaciones para respaldar sus cuentas, que ascendían a 16,9 millones de euros (un 13% más que el presupuesto prorrogado de 2024). Para ello incluyeron actuaciones como la realización del tan demandado simulacro de tráfico por las obras del río Maior; la creación de un Centro de Información á Muller (CIM) o la celebración de la Festa dos Maiores en un gesto de acercamiento hacia los grupos de la oposición, pero todos los intentos fueron en balde.

A pesar de que a última hora de este jueves el Partido Popular dejaba entreabierta la posibilidad de una abstención que facilitase la aprobación del proyecto presupuestario, ya desde el primer momento quedó patente que el fracaso de las negociaciones o la ausencia de ellas, como reprocharon al Gobierno local formaciones como Unidos por Sada o el concejal no adscrito, iba a complicar mucho que saliesen adelante. A esto se sumaba el informe de Intervención que, aunque favorable, cuestionaba algunas de las previsiones de ingresos y recomendaba "reconducir" la tramitación de las ayudas para reducir el número de subvenciones nominativas.

El BNG, que había apoyado el anterior presupuesto, criticó el bajo nivel de ejecución de las propuestas que motivaron ese respaldo. "Se nos rematou a chequeira", afirmó su portavoz para dar a entender que esta vez el Gobierno local no iba a contar con su voto favorable. "Non son os nosos orzamentos", aseguró. En la misma línea se pronunció la concejala del PSOE, que insistió en la necesidad de sacar adelante el proyecto para garantizar el baño en la playa de Delicias. "Al final el problema es que sus propuestas se quedan en el papel", lamentó.

La única bala que le quedaba a Sadamaioría era la del PP, ya que Unidos por Sada y el concejal no adscrito ya habían mostrado su oposición a las cuentas. Pero ante la imposibilidad de lograr acuerdos "con fechas y compromisos", a pesar de que las cuentas incluían el 95% de sus propuestas, como le recordó la concejala de Sadamaioría Pilar Taibo, obligó al Gobierno local a cambiar de estrategia y dejarlos sobre la mesa para tratar de aprobarlos en un mes. "Todos queremos que Sada tenga presupuestos para no paralizar el pueblo; pero si se prometen cosas y luego no se hacen, se paraliza igual", resumía la portavoz popular.

Respuestas por escrito

Con el presupuesto ya aparcado, la Corporación municipal logró sacar adelante una moción para incorporar el castillo de Corbeiroa al patrimonio sadense. Así, con el voto unánime de todas las formaciones, se acordó abrir un expediente de verificación de su pertenencia al término municipal, solicitar su inscripción en el Registro e instar al Instituto Geográfico Nacional a rectificar el trazado cartográfico erróneo que suscitó las dudas sobre su titularidad.

El resto del pleno transcurrió con normalidad, hasta llegar al turno de ruegos y preguntas. Tras formular el concejal no adscrito las suyas, desde el Gobierno le indicaron que, ante su oposición a aprobar los presupuestos, le trasladarían las respuestas por escrito, una actitud que censuraron otros grupos, como Unidos por Sada, que la calificó de "pataleta de colegio".