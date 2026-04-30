La Diputación destina un millón de euros a mejorar la seguridad en carreteras de Cerceda y Oza Cesuras

La Diputación de A Coruña aprobó este jueves en el pleno provincial un plan de 1,8 millones de euros para mejorar la seguridad en varias vías de la provincia, entre ellas la DP-0106 en Oza Cesuras y la DP-2403 en Cerceda, que suman una inversión cercana al millón de euros.

En el caso de Oza Cesuras, el organismo provincial actuará en la vía que une San Vicente de Vigo y Oza dos Ríos, entre los puntos kilométricos 3+230 y 8+200. Las obras, que cuentan con un presupuesto de 531.849 euros, consistirán en una intervención integral sobre la capa de rodaje y la señalización horizontal. Los trabajos incluyen la limpieza y apertura de cunetas, el desbroce de taludes y la retirada de vegetación que pueda afectar a la seguridad. También se realizarán labores de fresado en accesos, entronques y zonas deterioradas, así como la regularización puntual del firme en áreas con hundimientos, apunta el organismo provincial.

En el caso de Cerceda, la Diputación invertirá 447.583 euros en la mejora del firme de la DP-2403 entre Cerceda y Xesteda. En concreto, se actuará sobre un tramo que presenta desgaste en la capa de rodadura, ejecutando la renovación del pavimento mediante el extendido de mezcla bituminosa en caliente, así como trabajos de preparación previa de la superficie, limpieza de márgenes y adecuación de la carretera para garantizar una mayor durabilidad de la intervención.

El objetivo de ambas actuaciones, señala el organismo provincial, es recuperar las condiciones óptimas de circulación y reducir el riesgo de incidentes derivados del mal estado del firme.