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Oleiros destina 245.000 euros a renovar los equipos informáticos del Concello

El contrato se divide en tres lotes, incluyendo 60 ordenadores, periféricos y tres servidores para la estructura municipal

Casa do Concello de Oleiros

Casa do Concello de Oleiros / LOC

Pablo Barro

Oleiros

Mientras aún colea el enfrentamiento entre el Gobierno local y la oposición por la supresión del pleno de abril, previsto inicialmente para este jueves, por la falta de asuntos y un supuesto ahorro de costes, el Concello acaba de sacar a contratación por 245.000 euros la renovación de sus equipos informáticos y la infraestructura de procesamiento.

Lo hace ante la necesidad de actualizar los equipos y favorecer su migración al sistema operativo Windows 11. "Además es necesaria la adquisición de material informático para sustituir material averiado, disponer de material en stock y ampliar servicios", apunta el Concello en su memoria justificativa.

El contrato, que se realiza por procedimiento abierto, se estructura en tres lotes. El primero de ellos, por valor de 100.000 euros, comprende el suministro, configuración, instalación y puesta en marcha de 60 ordenadores personales y otras tantas licencias de Microsoft Office Home & Business 2024.

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El segundo, valorado en 15.000 euros, incluye material complementario, como 2 impresoras láser; 7 portátiles con Windows 11 Pro, maletín, ratón y alfombrilla; 2 impresoras de tarjetas plásticas, y varios switches gestionables. Por último, el tercero recoge 130.000 euros de presupuesto para la adquisición, configuración, instalación y puesta en marcha de tres servidores que serán el cerebro de la renovada estructura informática municipal. El plazo para presentar propuestas permanecerá abierto hasta el próximo 15 de mayo.

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