El Pleno de Cambre se enzarza por la "situación crítica" de los Servicios Sociales

La "situación crítica" de Servicios Sociales, tanto por la falta de personal como por las quejas sobre la nueva concesionaria del Servicio de Ayuda en el Hogar, estuvo hoy en el epicentro de las tensiones en el pleno de Cambre de este jueves. Una "situación crítica" denunciada por la oposición y admitida por la alcaldesa, Diana Piñeiro.

El grupo socialista fue el primero en denunciar la situación al explicar que "no hay nadie" que ejerciera las tareas de recepción en Servicios Sociales y criticó la "desidia" del Gobierno local en su gestión. Este respondió que esta semana ya se había incorporado una persona y que se podría desplazar una más.

A las acusaciones sobre la "situación crítica" del departamento la alcaldesa pidió que los funcionarios que así lo consideren que le pidan personalmente una reunión para tratar las quejas y se comprometió a tomar las "medidas necesarias e oportunas" para "enfrentar o problema coa seriedade que merece".

El tono continuó tenso ante otro ruego, esta vez de la mano del BNG, que presentó el caso de una madre con un hijo dependiente denunciando los cambios en el servicio de Ayuda en el Hogar, cuya concesionaria comenzó a trabajar hace dos meses y medio. Entre otras críticas incluía el cambio prácticamente diario de los auxiliares que les atendían, así como unas directrices que les habían dado a las trabajadoras para que "no se implicaran" con los usuarios.

La alcaldesa se comprometió a dar traslado del problema al departamento y admitió que "hai moito que traballar, moito que modificar, e moito que rectificar porque neses pliegos se recollen actuacións e circunstancias que perxudican aos usuarios". El actual Gobierno local, del PP, licitó la contratación del servicio sin cambiar las bases que había dejado preparadas el anterior Ejecutivo, de Unión por Cambre. "Haberá que pensar de que maneira podemos ofrecer un servizo de calidade para o que agora non estamos a altura e non somos capaces de dar", sentenció.

Ante el apremio de los grupos por iniciar un expediente sancionador a la concesionaria, la regidora explicó que la empresa no había tenido problemas en otros municipios donde prestaba la atención y señaló a la coordinadora municipal de Servicios Sociales como "responsable do contrato". "Os que estamos fallando aquí somos nós porque non fixemos un contrato en condicións", dijo. El nuevo servicio se adjudicó en diciembre de 2025 por un valor de 3,9 millones de euros por dos años, prorrogables a otros dos.

Al terminar la sesión, una de las vecinas presentes, Carmen Mantiñán, quiso apelar a la Corporación municipal para que tomara "medidas urgentísimas" para arreglar los fallos actuales del servicio, sobre todo con respecto al cambio de trabajadoras. "La primera semana recibimos en casa 10 auxiliares distintos y muchos de ellos no están en condiciones de prestar el servicio", afirmó y volvió a pedir que se atendiera a una cuestión "vital". La alcaldesa se comprometió a abordar la situación y pidió disculpas en nombre de la Corporación por la situación.