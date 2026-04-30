El PSOE lleva al Parlamento la creación de un bus para conectar Sada, Bergondo y Oleiros con los centros de FP

El Concello de Oleiros mantiene en su lista de prioridades la creación de una línea de bus entre Perillo y la UDC que dé servicio también a los vecinos de Sada y Bergondo. La propuesta de momento no cuenta con el apoyo de la Xunta, que sigue negociando su implantación, aunque la demora desespera a los concellos interesados. Ahora el grupo municipal socialista va más allá y pedirá el apoyo del pleno a la creación de una línea que comunique con los centros de FP de Culleredo y A Coruña, una propuesta que formulará también en el Parlamento de Galicia.

Según argumenta la formación en un comunicado, solo el CIFP Universidade Laboral de Culleredo tiene cerca de 200 alumnos de Sada, Bergondo y Oleiros, por lo que, sumados a los varios cientos que van a A Coruña, "es más que viable crear una serie de líneas directas para atender a esta demanda exclusivamente en las horas de entrada y salida".

La medida, señalan, "contribuiría a sacar cientos de coches en hora punta de nuestras saturadísimas carreteras" ya que estos alumnos se desplazan en vehículo particular, son transportados por familiares o se ven obligados a hacer varios trasbordos, con el riesgo de no poder llegar a sus clases en caso de que los buses vayan llenos. Además, apuntan, las horas de entrada y salida son similares en todos los centros, lo que facilita que se puedan establecer rutas que atiendan a varios concellos y centros.

Los socialistas de Oleiros llevarán esta propuesta al Pleno "cuando tenga a bien convocarlo Alternativa" y a través de una Proposición no de Ley en el Parlamento de Galicia. "Buscaremos que tenga el respaldo unánime del Pleno de Oleiros para darle más fuerza", indican.