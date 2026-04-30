Doble terraza y vistas privilegiadas: el bar a 10 minutos de A Coruña para disfrutar del puente de mayo junto a la ría

Una tapa de tortilla, una cerveza y el sol sumergiéndose en la ría de O Burgo. Esa es la estampa que se recrea cada fin de semana en una de las terrazas más espectaculares de Oleiros, a donde muchos coruñeses se acercan para estirar la tarde o disfrutar de una cazuela de arroz meloso.

Su parte exterior al pie de las aguas es un secreto a voces en Santa Cristina, pero A Fábrica esconde en sus entrañas otro rincón igual de mágico. Este oasis interno, rodeado de piedra y ventanales, es una de las terrazas ocultas de A Coruña más recomendadas por los residentes, que se apresuran a llenarla cuando desean disfrutar de una imagen de postal incluso aunque el horizonte amenace lluvia como en este puente de mayo.

Así es A Fábrica, el restaurante de postal para tomar algo junto al agua

El restaurante A Fábrica es uno de los locales emblemáticos del municipio oleirense, que se vuelve especialmente popular con la llegada del buen tiempo. Es entonces, con el sol brillando y arrancándole destellos a la ría, cuando las mesas de su terraza se llenan de comensales en busca de un buen tardeo o de un banquete frente a la ciudad de A Coruña.

Si la idea es comer, el rey de la carta es, sin duda, el arroz, que se prepara desde la cocina en un delirio de variedades: lo hay negro, de rape y langostinos, de cigala, pulpo o bogavante, además de la versión "del chef", que llena comandas con el toque experto del cocinero.

Para algunos clientes, se trata de uno "de los mejores arroces que hemos probado", especialmente por poder tomarlo en un "comedor tranquilo y amplio con vistas a la ría". Aunque los que no sean amantes del arroz también tienen otras opciones propias de la gastronomía gallega, como la empanada, la tortilla, los calamares o el queso con chicharrones.

Más allá de los fogones y la panorámica, esta bonita terraza a 10 minutos de A Coruña también destaca por su historia. Y es que ni las paredes de piedra vista ni el nombre del negocio son casuales: lo que hoy es un bar en el que disfrutar de una caña bien fría antes era una fábrica que experimentó a lo largo del tiempo diversos usos.

A día de hoy, el inmueble se ha popularizado por ofrecer una de las mejores vistas de A Coruña. Su característica fachada verde y su nuevo rótulo, estrenado hace apenas una semana, atrae a los viandantes en los días de buen tiempo para tomar algo a la orilla de la ría de O Burgo.

Ciertos influencers, como la conocida en redes como @disfrutarcoruna, lo han destacado en su perfil como uno de sus "lugares favoritos de Santa Cristina". "Sirven tapas y comida. Y un paseo con vistas a la playa y la ría no puede faltar", indicó la creadora, que compartió esta espectacular terraza con sus seguidores.

Otras terrazas de A Coruña para alejarse del ruido

Si uno quiere desconectar del ritmo frenético de la ciudad y tomar un poco de distancia de A Coruña desde una terraza, hay varias recomendables, y no muy lejos. A 20 minutos en coche, por ejemplo, se encuentra O Quinito, otro restaurante especializado en arroces con una visión limpia sobre la playa de Barrañán.

En las afueras de la urbe y a apenas 10 minutos del centro, se alza otra terraza que merece la pena visitar por sus vistas y la tranquilidad de su entorno. Se trata de La Pérgola de Oído Cocina, en A Zapateira, que destaca por sus menús de churrasco infinito por poco más de 16 euros.