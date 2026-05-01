Betanzos inicia en As Cascas la limpieza del tramo urbano del río Mendo

El Concello de Betanzos ha iniciado esta semana en la zona de As Cascas una actuación integral de limpieza y desbroce del río Mendo a su paso por el casco urbano con el objetivo de mejorar la seguridad, la capacidad de drenaje del cauce y la recuperación ambiental de este espacio.

Como explican en un comunicado, las labores incluyen la retirada de árboles caídas y restos vegetales acumulados en el lecho del río, así como el corte y poda de ejemplares situados en las márgenes que presentaban riesgo de caída o que dificultaban el paso del agua. Además, se están realizando tareas de limpieza intensiva de la vegetación, tanto en las orillas como en el propio cauce, eliminando acumulaciones que, con el paso del tiempo, estaban reduciendo la sección útil del río.

Desde el Concello destacan que se trata de una intervención “necesaria y muy demandada” que va a mejorar la capacidad del río Mendo, facilitando la circulación del agua, y al mismo tiempo reducir el riesgo de inundaciones en zonas próximas al cauce.