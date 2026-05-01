Oleiros acogerá un encuentro estatal de jubilados y pensionistas

La localidad oleirense de Santa Cruz acogerá los próximos días 6 y 7 de mayo un encuentro estatal de jubilados y pensionistas que tiene como principal objetivo acercar posturas y establecer alianzas para reivindicar y demandar el cumplimiento de los derechos de este colectivo.

Como explica el Concello de Oleiros en un comunicado, los actos principales, coloquios y debates tendrán lugar en el auditorio de As Torres, desde las 11.00 horas en el caso del miércoles y desde las 10.00 horas el jueves. Está prevista la participación de distintos colectivos, así como de personas a título particular.

En cualquier caso, apuntan desde el Gobierno local, el acceso será libre para cualquier persona interesada. También ofrecen el teléfono 619.199.904 para aquellas personas que deseen ampliar información sobre estas jornadas.