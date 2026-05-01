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Oleiros acogerá un encuentro estatal de jubilados y pensionistas

La localidad oleirense de Santa Cruz será sede los días 6 y 7 de mayo de un foro estatal para jubilados y pensionistas que busca fortalecer la defensa de sus derechos

Centro Cultural As Torres, en Santa Cruz.

Centro Cultural As Torres, en Santa Cruz. / LOC

Pablo Barro

Oleiros

La localidad oleirense de Santa Cruz acogerá los próximos días 6 y 7 de mayo un encuentro estatal de jubilados y pensionistas que tiene como principal objetivo acercar posturas y establecer alianzas para reivindicar y demandar el cumplimiento de los derechos de este colectivo.

Como explica el Concello de Oleiros en un comunicado, los actos principales, coloquios y debates tendrán lugar en el auditorio de As Torres, desde las 11.00 horas en el caso del miércoles y desde las 10.00 horas el jueves. Está prevista la participación de distintos colectivos, así como de personas a título particular.

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En cualquier caso, apuntan desde el Gobierno local, el acceso será libre para cualquier persona interesada. También ofrecen el teléfono 619.199.904 para aquellas personas que deseen ampliar información sobre estas jornadas.

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