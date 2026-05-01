Oleiros saca de la ruina dos casas catalogadas por la Xunta en Perillo

En cuestión de meses, Oleiros ganará un paseo que, en palabras de su alcalde, permitirá a los vecinos de Cambre ir caminando hasta Santa Cristina. Toda la zona de A Xesteira y O Paraíso está viviendo una profunda transformación que se va extendiendo tímidamente a las viviendas que ruinosas y abandonadas que lindan con la N-6 a su paso por Perillo. Es el caso de Villa Maruxa y O Rosal, dos viviendas que se incluyen en el Catálogo do Litoral de la Xunta y que están siendo objeto de rehabilitación por sus propietarios.

El documento aprobado recientemente por el Gobierno gallego, en cuya versión inicial no figuraban estas edificaciones, califica su grado de conservación como deficiente, algo que dista mucho de la realidad, o al menos en parte. Y es que una de las mitades que componen este conjunto arquitectónico, formado por dos casas simétricas, está prácticamente reformada. En las últimas semanas los operarios trabajaban en la cubierta de O Rosal, cuya fachada ya mostraba casi por completo su aspecto final.

En Vila Maruxa, la otra de las viviendas, aún se pueden apreciar algunas deficiencias que le valieron la mencionada calificación por parte de la Xunta. No obstante, su fachada luce ya un cartel municipal con la licencia de obra junto al letrero con el nombre 'La Maruxa', que designa a esta casa.

Estos bienes catalogados se levantaron, como muchas de las viviendas de la zona, a principios del siglo XX. A pocos metros en la misma acera se encuentra la Casa Caramés, cuyo jardín monumental ya ha desaparecido, como también lo hizo una vivienda de la misma época, la Casa Carnicero. La Biblioteca Rialeda, al otro lado de la nacional, es otro ejemplo de edificación modernista y, al igual que sucede con A Maruxa y O Rosal, será la siguiente en someterse a un lavado de cara.