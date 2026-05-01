El Gobierno local de Sada avanza una cuestión de confianza si no logra respaldo al presupuesto municipal

El Pleno municipal de Sada decidió este jueves dejar sobre la mesa los presupuestos de 2026 ante la falta de apoyos a las cuentas municipales, que se volverán a debatir previsiblemente en la cita de mayo. Sin embargo, la decisión no contentó al gobierno de Sadamaioría, que este viernes criticó a la oposición por "non atreverse asumir unha posición clara e votalo". En esta línea, avanza que, en el caso de que no haya respaldo al proyecto presupuestario, volverá a llevarlos al Pleno pero vinculados a una cuestión de confianza.

El Gobierno local lamenta que la propuesta de Partido Popular, Unidos por Sada, PSOE y el concejal no adscrito posponga "sen garantías" una decisión "clave" para el funcionamiento del Concello y advierte de que impedir la votación "non resolve nada, senón que prolonga artificialmente a incerteza".

Sadamaioría centra sus reproches en el PP, que horas antes de la celebración del pleno había dejado la puerta abierta a abstenerse para sacar adelante las cuentas. "Está a escudarse en argumentos de mal pagador para evitar pronunciarse sobre unhas contas que incorporan boa parte das medidas que eles mesmos puxeron enriba da mesa”, señala en un comunicado en el que apunta que "o 95% das súas propostas estaban recollidas no documento".

Cuestión de tiempo

El propio alcalde de Sada, Benito Portela, cuestionado por la tardanza en presentar los presupuestos, explicó durante el pleno que, independientemente de cuando se aprueben, afectan a todo el ejercicio. En el supuesto de que las cuentas vuelvan al pleno en mayo y sean rechazadas por la oposición, que el jueves fundamentó su postura por las dudas sobre el informe de Intervención y la falta de confianza en que el Gobierno local sea capaz de ejecutarlos, la hipotética cuestión de confianza vinculada a los presupuestos se abordaría ya en el mes de junio. Empezaría a correr entonces el reloj para la oposición, que dispondría de un mes para presentar candidato. De no tenerlo, las cuentas quedarían aprobadas, pero se habría consumido ya más de la mitad del ejercicio.

Para lograr el apoyo o la abstención de sus rivales, el Gobierno local tiene que vencer dos escollos, por un lado las reticencias al informe de Intervención que, aunque favorable, cuestionaba algunas de las previsiones de ingresos y recomendaba "reconducir" la tramitación de las ayudas para reducir el número de subvenciones nominativas. La otra resistencia es la falta de confianza en el propio Gobierno. "Todos queremos que Sada tenga presupuestos para no paralizar el pueblo; pero si se prometen cosas y luego no se hacen, se paraliza igual", resumía la portavoz popular, Esperanza Arias.

Las cuentas de Sada para 2026 ascienden a 16,9 millones de euros e incluyen cerca de medio medio millón de euros para el proyecto del Río Mayor, más de 200.000 euros para la expropiación de los terrenos de la ampliación del CEIP Sada e Contornos, así como más de 3 millones de euros para bienestar social y 225.000 para la rehabilitación de la Capilla de San Roque. "Trátase, en definitiva, dun orzamento con contido e medidas concretas que require agora dunha decisión política", concluyen desde el Gobierno local.