Urbanismo
Cuenta atrás para despedir el mamotreto de Betanzos: un empresario compra el edificio Mandeo 50 para completarlo
El inmueble, gestado en plena fiebre del ladrillo y con un importante impacto paisajístico, lleva casi dos décadas en estructura por irregularidades
El Gobierno local afirma que el nuevo propietario mantiene un contacto "fluido y constante" con los técnicos para legalizar la construcción
Betanzos puede dar solución este mandato a uno de sus quebraderos urbanísticos. Un empresario ha adquirido el edificio en estructura Mandeo 50, un mamotreto que lleva en un limbo casi dos décadas, desde que el Concello dictó un requerimiento en 2007 para su legalización que no fue atendido por la promotora, que entró en concurso por la crisis del ladrillo. El Ejecutivo local desveló en el último pleno que, tras años de banco en banco, este inmueble de 53 viviendas a medio construir había sido adquirido a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, por un particular que pretende "reponer a la legalidad esta construcción".
Este empresario, apunta el Gobierno municipal, "mantiene un contacto fluido y constante con los servicios técnicos": "Están analizando las vías técnicas que permitan adaptar la estructura a la legalidad y finalizar la construcción", avanza.
La compra de esta mole de ladrillo que afea desde hace años el impacto del río cristaliza siete años después de su salida al mercado. Aliseda Inmobiliaria, la plataforma inmobiliaria controlada por Blackstone (51%) y Banco Santander ofertó este edificio inicialmente por 427.000 euros y fue bajando progresivamente el precio ante la falta de interesados. En los últimos meses, el portal Idealista anunciaba su venta por 231.000 euros.
Casi dos décadas en el punto de mira
El Mandeo 50 se gestó en plena fiebre del ladrillo. Su construcción fue autorizada en 2005 dio pie a reiterados requerimientos y órdenes de paralización por parte de Xunta y Concello por exceso de volumen, la construcción de más sótanos de los permitidos, movimientos de tierra y rellenos no autorizados o la modificación de la rasante natural del terreno en la parte posterior de la parcela, entre otros extremos.
Tras años de parálisis y requerimientos desatendidos, el Concello de Betanzos abrió en 2022 un expediente para declarar la caducidad de la licencia de 2005 para la construcción del edificio. Según informó en aquel momento el Gobierno local, el objetivo era allanar el camino para la demolición de este edificio en situación irregular y con un importante impacto visual en el entorno del río. Años antes, en 2011 el Concello brigantino había contratado un proyecto para ejecución, de forma subsidiaria, del derribo de lo construido en exceso, que fue informado favorablemente por los técnicos municipales y que no llegó a ejecutarse.
A lo largo de las últimas dos décadas, este edificio ha sido motivo recurrente de críticas. El BNG reclamó en varias ocasiones avances en la reposición de la legalidad y el PP presentó hace un par de años terminarlo y destinarlo a vivienda social.
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