Fragas do Mandeo adquiere tres parcelas en el entorno de Chelo

La entidad de custodia del territorio Fragas do Mandeo ha cerrado su primera adquisición de este año. Se trata de tres parcelas en el entorno de Chelo que suman una superficie de 2.976 m². Están situadas en la ribera izquierda del río Mandeo, aguas arriba del centro de interpretación.

Fernando Bandín, miembro del patronato de la fundación, explica que las fincas presentan un «buen estado ecológico» y que el trabajo de la entidad en estos terrenos se va a centrar en «favorecer que el bosque autóctono siga envejeciendo» y evitar la aparición de especies invasoras como la acacia negra, o foráneas, como el eucalipto.

En total, Fragas do Mandeo cuenta ya con 332.145 metros cuadrados de terrenos bajo custodia y acaba de completar un intenso trabajo de reforestación en una parcela de más de 7.000 metros cuadrados de eucaliptales, en los que han plantado ejemplares de especies autóctonas, entre ellas algunas «infrarrepresentadas» como manzanos y cerezos silvestres o madroños, «que aunque suena muy madrileño es tan de Galicia como el carballo», apunta Bandín.

A esta primera adquisición le pueden suceder otras en los próximos meses, ya que desde la entidad están en negociaciones para hacerse con más parcelas para tener «unas fragas más extensas y aumentar la conectividad del río y la heterogeneidad del bosque». La compra es posible gracias a las donaciones que reciben de las que, como explica Bandín, «los donantes pueden deducirse hasta el 80% en la declaración de la Renta».