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Tres personas heridas en una colisión frontal en Oleiros

El siniestro se produjo alrededor de las 18.00 horas cuando uno de los vehículos perdió el control e invadió el carril contrario

Accidente con heridos en la zona de Viñas de Babilonia en Oleiros

Accidente con heridos en la zona de Viñas de Babilonia en Oleiros / LOC

Pablo Barro

Oleiros

Tres personas resultaron heridas esta tarde en una colisión frontal registrada en la AC-173 a su paso por la zona de Viñas de Babilonia, en Oleiros. El siniestro se produjo alrededor de las 18.00 horas cuando uno de los vehículos perdió el control e invadió el carril contrario, impactando con el vehículo que circulaba en el otro sentido.

Colisión frontal en la AC-173 a su paso por la zona de Viñas de Babilonia, en Oleiros.

Colisión frontal en la AC-173 a su paso por la zona de Viñas de Babilonia, en Oleiros. / LOC

Según informan desde el Servicio de Emerxencias y de la Policía Local de Oleiros, que se desplazaron hasta el lugar del accidente junto con Guardia Civil y efectivos del 061, la conductora del vehículo que se salió de la vía resultó herida leve y fue trasladada al PAC de Santa Cruz, mientras que los dos ocupantes del otro vehículo fueron trasladados al Hospital Quirónsalud de A Coruña.

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