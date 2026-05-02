Sada necesitará al menos un pleno extraordinario en mayo para aprobar el presupuesto

Tras quedar sobre la mesa en el último pleno, el Gobierno local de Sada trabaja para sacar adelante los presupuestos de 2026. Lo hace contrarreloj, porque la ley condiciona sus opciones, al menos la de vincularlos a una cuestión de confianza, como anunció este viernes el Ejecutivo de Sadamaioría.

En circunstancias normales, el nuevo debate sobre el presupuesto podría celebrarse en el pleno de este mes de mayo, pero la cuestión de confianza no puede presentarse en el último año de mandato. Esta circunstancia obliga a que el Concello de Sada tenga que convocar en los próximos días un pleno extraordinario para tratar de aprobar las cuentas. En dicho pleno se podrían dar dos supuestos. Por un lado, que se decida dejar nuevamente sobre la mesa, lo que en la práctica limitaría aún más la posibilidad de vincularlos a una cuestión de confianza. La otra opción es, que se vote, como desea que se haga el Gobierno local.

En este segundo supuesto también se abren dos caminos. El primero supondría el respaldo al proyecto presupuestario, para lo que Sadamaioría necesita los apoyos o la abstención de otros grupos de la Corporación. El Partido Popular dejó la puerta abierta a la abstención, pero en el pleno optó por dejarlos sobre la mesa. La otra vía es que se voten y salgan rechazados. Es en ese caso cuando el Gobierno Local activaría la cuestión de confianza vinculada a las cuentas, lo que obligaría a convocar un segundo pleno extraordinario, ya que por ley se tendría que celebrar antes del 23 de mayo.