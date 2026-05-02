Una tesis de la Universidade da Coruña evidencia la paradoja del bienestar en Oleiros

Oleiros es un municipio que cuenta con todos los ingredientes para que sus habitantes gocen de una buena calidad de vida. Sin embargo, una tesis doctoral presentada recientemente en la Universidade da Coruña (UDC) ha constatado un hecho bastante paradójico. Beatriz Garrido (Zaragoza, 1982) es la autora de este trabajo doctoral que lleva por título Estudio sobre la percepción de salud, los hábitos de vida y la calidad de vida relacionada con la salud en escolares de los centros públicos del Ayuntamiento de Oleiros, en el que ha analizado los hábitos de vida de 305 alumnos de 6º de Primaria a 2º de ESO de los 8 centros públicos de la localidad.

Su conclusión es que los jóvenes "se sienten felices siendo menos saludables". Reconoce que la transición a Secundaria "es una etapa crítica" y que por ello algunos subgrupos analizados vinculan una mayor implicación deportiva a una menor valoración del bienestar. "El problema viene de normalizar un estilo de vida sedentario", explica Garrido, que lamenta que el ocio "se está quedando bajo techo".

En la muestra se evaluaron aspectos como la actividad física, el tiempo de pantalla, el sueño, la adherencia a la dieta mediterránea, la percepción de salud, la calidad de vida relacionada con la salud, la condición física percibida y la imagen corporal. Sus conclusiones son también bastante reveladoras. En Secundaria se aprecia un "descenso significativo" de la actividad física. También constata un incumplimiento generalizado "alarmante" del tiempo de exposición a pantallas en todas las edades. Por contra, los menores y las menores que participaron en el estudio sí que cumplen las recomendaciones de horas de sueño, "aunque se reduce con la edad", apunta, y presentan una "adherencia media" a la dieta mediterránea, tomando como referencia sus hogares, sin valorar los comedores escolares.

En el plano perceptivo, la salud y la condición física se valoran más en Primaria, mientras que la calidad de vida relacionada con la salud aumenta en Secundaria, explica la autora de la investigación, que llama la atención sobre el descenso de la actividad física, que se hace más patente entre las chicas. Los datos así lo prueban. La media de actividad física de los chicos es de 469 minutos en Primaria por 434 en Secundaria, mientras en el caso de las chicas pasa de 518 minutos a 361 minutos en la ESO.

Nueva investigación

Tras indagar en las causas, Beatriz Garrido señala que la mayoría de las chicas dejan la actividad física porque los chicos son mayoría o por la presión académica. "Los estudios requieren más tiempo y salir con los amigos les motiva más", reconoce la autora, que incide en la importancia de mantenerse activas porque la práctica deportiva "también contribuye a un mejor rendimiento académico".

Precisamente, a raíz de su tesis, Beatriz trabaja ahora desde la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la UDC junto con el grupo de investigación Remoss de la facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Pontevedra, de la Universidad de Vigo, en un estudio de investigación sobre esta cuestión, que lleva por título Educación, salud y actividad física: estudios de género.

La elección de Oleiros

Respecto a la elección de Oleiros como campo de trabajo para su tesis doctoral Beatriz se centró en este municipio no solo por estudiar en INEF. "Es un concello un tanto extraordinario, tanto por renta, por el enclave natural, la oferta deportiva... la idealidad de un concello enfocado en las personas", indica. "Es un auténtico laboratorio social".

La investigadora reconoce que la infraestructura con la que cuenta Oleiros para la práctica deportiva "es de primer nivel". Además de las instalaciones universitarias menciona las pistas multideporte; las sendas en entornos naturales, tanto en la costa como por el interior del concello, y los numerosos clubs profesionales existentes en la localidad. También las políticas y actividades programadas por el Concello para el fomento de hábitos de vida saludables.

Sin embargo, tras su estudio, determina que "hay aspectos que se quedan bajo techo y en los que tenemos que trabajar". Es por ello que, entre las soluciones que aporta para evitar la renuncia actividad física y mejorar la percepción de la calidad de vida asociada a la salud, propone "la promoción de intervenciones integrales que integren actividad física, descanso, alimentación y bienestar emocional desde un enfoque holístico".

En concreto, considera "esencial" el trabajo de las familias con los colegios, con el apoyo del Concello, para establecer planes de mejora de la actividad física y dinámicas específicas para contrarrestar ese abandono.