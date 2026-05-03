Arteixo se compromete a reunirse con Naturgy para desbloquear la legalización de O Portiño de Suevos

La legalización del núcleo de O Portiño de Suevos se encuentra en un complejo callejón sin salida administrativo que el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, intentará resolver mediante una reunión de urgencia con el delegado de Naturgy. Así lo aseguró el propio regidor en el último pleno celebrado en el municipio a raíz de una pregunta formulada por los tres grupos de la oposición.

El debate en el pleno puso de manifiesto la contradicción entre la versión aportada por la compañía eléctrica a la Asociación de Veciños Portiño Suevos y la del Gobierno local. Por un lado, Naturgy remitió un escrito a los vecinos del Portiño de Suevos en marzo asegurando que el Ayuntamiento de Arteixo no había iniciado formalmente el expediente de acceso y conexión necesario para estudiar la capacidad de la red en el ámbito proyectado.

Sin embargo, el alcalde rebatió esta postura argumentando que la administración local no puede solicitar potencia para viviendas que actualmente carecen de licencia legal, señalando que en el núcleo existen únicamente 5 viviendas con licencia frente a 95 en situación irregular. Calvelo defendió que la compañía debe aceptar la información de las potencias catastrales actuales para poder avanzar en la tramitación urbanística.

Ahora, el objetivo de este encuentro es tratar de desencallar un expediente que permanece estancado debido a la falta de garantías sobre el suministro eléctrico en la zona, una situación que el regidor ya había advertido que condicionaría la aprobación definitiva del plan. A pesar de que el proceso para regularizar este y otros cuatro asentamientos del municipio obtuvo el visto bueno ambiental de la Xunta en 2024, el avance real se ha topado con la insuficiencia de potencia en la red actual.

El trasfondo de este bloqueo es eminentemente económico y técnico, tal y como manifestó el alcalde, que ha dejado claro que el Ayuntamiento no está dispuesto a asumir el coste de la instalación de un nuevo transformador, una infraestructura que ha cifrado en 1,9 millones de euros. El regidor fue tajante al afirmar que, si Naturgy descarta una solución técnica viable o si el coste de la obra recae sobre las arcas públicas, no se podrá garantizar la legalización del núcleo de Suevos.

Esta postura ha generado una fuerte reacción en la oposición, formada por el PSOE, el BNG y la concejala no adscrita Noelia Martínez, que denunciaron el grave estado de desamparo en el que se encuentran los residentes afectados tras años de espera por una regularización que el propio Gobierno local confiaba cerrar inicialmente en 2025.

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Por último, el alcalde recordó que este proceso no será fácil ni gratuito para los particulares, ya que los propietarios de las viviendas en O Portiño deberán invertir "cantidades importantes de dinero" para adecuar sus construcciones a la normativa vigente antes de obtener el reconocimiento legal definitivo. La resolución del conflicto queda ahora supeditada al resultado de la mediación con Naturgy, un paso que la corporación municipal considera imprescindible para evitar que este asentamiento costero siga clasificado como suelo no urbanizable.