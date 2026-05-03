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Las obras en el paseo de la ría continúan con la demolición de la balaustrada

El proyecto del Ministerio de Transición Ecológica incluye también la construcción de un carril bici

Una máquina retira la balaustrada del paseo marítimo de O Burgo, en Culleredo

Una máquina retira la balaustrada del paseo marítimo de O Burgo, en Culleredo / LOC

RAC

Culleredo

Las actuaciones de renovación del paseo de la ría de O Burgo continúan con la demolición de la balaustrada y las losetas.

El proyecto del Estado incluye la reposición de estos elementos decorativos y la sustitución de 1.240 metros de barandilla por un pretil. La inversión total del Ministerio de Transición Ecológica es 2, 66 millones de euros.

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La segunda fase de las obras abordará el carril bici, para lo que el Concello aportará 300.000 euros. El fin de obras está previsto para el 30 de junio.

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