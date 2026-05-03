El Tribunal de Cuentas reclama más documentación por los abonos de horas extra a los policías de Cambre un año después de abrir la investigación

El Tribunal de Cuentas continúa con su investigación sobre el pago de las horas extraordinarias a la Policía Local de Cambre entre los años 2020 y 2023, una causa que también están instruyendo los juzgados de A Coruña y por la que han tenido que declarar en calidad de investigados dos exalcaldes del municipio, así como el Jefe de la Policía Local. Ahora, el instructor de la sección de enjuiciamiento del órgano de control da al Ayuntamiento cambrés cinco días para remitir más información sobre el fichaje de las horas extra. El plazo culmina el próximo jueves, 7 de mayo.

Las actuaciones previas de esta investigación comenzaron hace un año a raíz de un informe sobre "presuntas irregularidades" relativas a las gratificaciones de la Policía Local, que se cifran en 565.000 euros. El máximo órgano fiscalizador del Estado ya requirió datos sobre los responsables de la gestión económico-administrativa que dieran luz verde a esos pagos. En concreto, reclamó facilitar los nombres y apellidos, DNI, direcciones actuales y correos electrónicos del "alcalde, concejales, secretario general, interventor, viceinterventor, tesorero o cualquier otra persona encargada de la gestión".

En el periodo investigado, la Alcaldía estaba en manos de Óscar García Patiño, de Unión por Cambre, y la concejala de Hacienda era María Pan, que después fue exalcaldesa, cargo del que dimitió en abril de 2025. Ambos también están investigados por el juzgado de instrucción número 5 de A Coruña por estos pagos, causa por la que Pan tuvo que declarar el pasado mes de febrero.

En el escrito remitido al Concello, el instructor de Cuentas destaca que ya se han examinado las nueve sentencias dictadas por distintos tribunales, entre ellos el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que rechazan el abono de las horas extra a los policías por no quedar acreditado que las realizaran. El instructor destaca que "se constata que la jornada ordinaria media correspondiente a la Policía Local se corresponde con 37,5 horas semanales" y que por tanto para el pago de servicio extraordinario es "necesario que se supere" las horas establecidas.

Sin embargo, para completar la investigación, el tribunal pide al Ayuntamiento que aporte documentación referida al número de horas que resulten de los fichajes, así como la cantidad de horas extra que entran dentro del complemento específico de la Policía Local y el número de servicios extraordinarios ya pagados.