Cambre y Culleredo suspenden en rendición de cuentas ante el Consello de Contas

Cambre y Culleredo son dos de los seis ayuntamientos gallegos que suspenden en rendición de cuentas ante el Consello de Contas. El órgano de control autonómico ha publicado el último informe de fiscalización de las entidades locales de Galicia, en el que detalla cuáles tienen aprobada su cuenta general de 2024. Al menos el 22% de ellas, incluyendo mancomunidades, no han enviado a Contas su información contable.

El envío y publicación de la cuenta general de un ayuntamiento no solo permite que entidades externas examinen lo que hacen los Gobiernos locales, sino también supone que la ciudadanía tenga la información sobre el estado económico y financiero de sus instituciones.

Ni Cambre ni Culleredo llegaron a entregar la documentación antes de la fecha de cierre del informe, el 5 de marzo de 2026. En el caso cambrés, el Concello sí ha aprobado la cuenta general de 2024 y estuvo en exposición pública durante la primera quincena de este mes de abril.

En el informe adjuntado, la interventora accidental de Cambre destacaba entre las deudas más importantes del Ayuntamiento los abonos pendientes a la Edar de Bens, unos pagos que datan de ejercicios anteriores, así como las deudas a proveedores. También citaba a los servicios en precario, es decir, sin contrato en vigor, como uno de los ámbitos que abordar con "prioridad absoluta".

En Culleredo, el Concello apunta a la sobrecarga de trabajo de los trabajadores del consistorio como razón para no aprobar la cuenta general de 2024, ya que la tramitación de esta "implica una recopilación técnica y contable compleja que, en ocasiones, puede verse afectada por la carga de trabajo de los servicios municipales". El Ayuntamiento también recuerda que en los últimos tres años no ha tenido un interventor con plaza en propiedad, algo que "ha generado una sobrecarga evidente en el área económica".

La interventora titular se ha incorporado recientemente a su puesto, por lo que, una vez confirme la cuenta general, se convocará la Comisión Especial de Contas y se remitirá a Pleno para su aprobación. "El gobierno local destaca que existe una gran disposición por parte del departamento de intervención por lo que se podrá presentar la cuenta en breve", destacan.

Estos Ayuntamiento no están solos en este suspenso de rendición de cuentas. En la provincia, ni Narón ni Rois lo han hecho, y, a ellos se le suman Ourense y Verín. Con todo, el Consello de Contas advierte en su informe que existe un "incumplimiento generalizado de los plazos" para tramitar la cuenta general en las entidades locales. De las que sí entregaron la documentación a tiempo, solo un 26% habían aprobado presupuestos en plazo, "lo que desvirtúa su naturaleza de documento para el debate en el diseño de las políticas públicas", señala el informe.