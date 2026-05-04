El bingo 'drag' que revoluciona el tardeo en A Coruña: así es el 'Putibingo' de O Temple

Plumas, lentejuelas y un micrófono en la mano. Así recorre Muna Duval cada jueves La Carpintería, un bar de O Temple que se ha convertido en un plan fijo para muchos residentes del barrio.

Una vez a la semana, la drag queen se hace con el control de este bar de Cambre para conducir una nueva forma de ocio en el concello: el 'Putibingo'. Una cena que mezcla la música y las chanzas con uno de esos juegos a los que, el que más o el que menos, ha jugado alguna vez, aunque con cartones gratis y premios en lugar de dinero en metálico.

Aunque apenas lleva mes y medio en marcha, este peculiar show ya se ha vuelto tan popular que requiere que el público planifique con bastante tiempo su visita. "Normalmente, está bien reservar con dos semanas de antelación, porque esta y la siguiente ya están llenas. La verdad es que fue creciendo el boca a boca y ahora reunimos a unas 80 personas cada noche", explica Nicolás Doval, el dueño del establecimiento.

Él fue quien decidió organizar esta dinámica, aunque el nombre, confiesa, fue cosa de su estrella, Muna. "Ella es muy divertida y, cuando estábamos pensando en cómo llamarle, se le ocurrió lo del 'putibingo'. Es un espectáculo, una forma de entretenerte después del trabajo, pedir algo con unos amigos y pasarlo bien mientras cenas".

El 'Putibingo', el bingo 'drag' que triunfa en La Carpintería

La idea del 'Putibingo' es sencilla: fusionar una actuación drag llena de música y humor con el tradicional juego de mesa. Las 20.30 horas es la hora de inicio del espectáculo, cuando Muna Duval, la transformista local, sale a escena -a veces, con invitados- para presentar el evento.

Hay canciones, bromas con los comensales y, por supuesto, la clásica bola llena de números, que gira hasta completar dos pases de línea y bingo. Los cartones se regalan entre los clientes y es entonces cuando empieza el juego, del que alguno siempre se va con un premio que no esperaba.

Si a uno le sonríe la suerte, puede marcharse de La Carpintería con una botella de vino o con un bono de cena para dos o cuatro personas. Aunque, si se busca conseguir algo en concreto, conviene fijarse antes en la temática que tendrá el show ese jueves, ya que cada semana se centra en un área diferente.

"Esta vez el tema es mexicano, así que tocan rancheras. Otras veces lo hicimos sobre las casas y regalamos cosas de decoración", cuenta Doval, cuyo plan era llevar a O Temple una propuesta totalmente nueva.

El empresario, responsable también del local de copas La Luisa en A Coruña, "quería hacer algo diferente que no hiciera nadie en el barrio". Había visto shows similares en otros establecimientos fuera del municipio y se lanzó con su propio evento para reforzar las noches de entre semana en La Carpintería.

La acogida, dice, le asombró hasta a él. "A todo lo que monto le pongo ilusión, si no, no sería empresario. Pero me quedé sorprendido. Viene todo tipo de público, desde gente de 25 años hasta de 55", afirma.

La transformista Muna Duval y el dueño de La Carpintería, Nicolás Doval, en el espectáculo que el bar acoge cada jueves. / Cedida

La mayoría llega al bar atraída por el espectáculo, pero también por la promesa de su raxo, sus croquetas o unas smash burgers que "nadie" más hace en O Temple. Pero si hay un plato que destaca, esos son sin duda sus chipirones fritos, una especialidad con la que los asistentes terminan de redondear esta peculiar noche de fiesta en Cambre.

O Temple, un hervidero de gente en busca de diversión

Este divertido bar con espectáculo no acabó en O Temple por casualidad. Para su nueva aventura hostelera, el propietario escogió la ubicación con ojo clínico, eligiendo un barrio en el que, asegura, existe un "buen nicho de mercado".

Porque en este punto de Cambre, lo que sobra es vida y movimiento. "Hay mucha gente que no se mueve de aquí y que lo hace todo en O Temple. No es como en A Coruña, que hay más gente los fines de semana. Aquí hay tránsito todos los días", explica el hostelero, que puso en marcha su 'carpintería' en noviembre de 2025.

Desde entonces, el barrio ha recibido el proyecto con entusiasmo, especialmente desde los eventos de los jueves. Tanto, que Doval ya está planeando embarcarse en una nueva empresa, aunque esta vez en la urbe: un local de eventos "en el corazón de la ciudad" que, espera, abrirá sus puertas este mismo mes de junio.