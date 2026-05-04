El Concello de Curtis denuncia una serie de actos vandálicos contra el patrimonio municipal
El Concello de Curtis valora los daños económicos causados en varios espacios públicos del municipio con el objetivo de presentar una denuncia ante la Guardia Civil
El Concello de Curtis ha denunciado este lunes una ola de actos vandálicos en diferentes espacios públicos del municipio que afectan a servicios básicos y de ocio.
En un comunicado, el Concello detalla que los daños se registraron en los elementos de juego del parque infantil do Penedo y los carteles de la Reserva de la Biosfera en la senda do Carregal, ambos en Teixeiro, y en la puerta trasera de acceso al gimnasio y en una de las pistas municipales de pádel en Curtis.
Desde el Gobierno municipal informan de que están realizando una valoración detallada de los daños económicos con la idea de presentar este martes la pertinente denuncia en la Guardia Civil y que se inicien las investigaciones necesarias para esclarecer estos hechos. "Estos espacios son de todos y su mantenimiento lo pagan los vecinos con sus impuestos. No podemos permitir que el incivismo de unos pocos deteriore la convivencia y el patrimonio del Concello de Curtis", señalan desde el consistorio.
Colaboración vecinal
Desde el Concello hacen un llamamiento a la colaboración de la ciudadanía para tratar de identificar a los responsables de estos actos poniéndose en contacto con las autoridades o con las oficinas municipales bajo total confidencialidad. "El objetivo es frenar este tipo de comportamientos y garantizar que el mobiliario urbano pueda seguir siendo disfrutado en condiciones de seguridad y calidad", concluyen.
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