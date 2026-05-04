Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A Coruña, en el 'top 30' de los MIRXXV PREMIOS OPINIÓN de Música de RaízEl Dépor retira sus murales de la plaza de PontevedraCómo colaborar con la Cocina Económica de A CoruñaSuceso en FisterraEl Leyma, abierto a organizar en el Coliseum la 'final four' por el ascensoEl bingo 'drag' que revoluciona el tarde en A Coruña
instagramlinkedin

A Laracha ofrece rebajas del 10% en la tasa de la basura

Los interesados podrán solicitar la reducción hasta el 1 de junio

Trabajadores de la concesionaria de recogida de basuras de A Coruña.

Trabajadores de la concesionaria de recogida de basuras de A Coruña. / Iago López

RAC

A Laracha

El Ayuntamiento de A Laracha abrió desde este lunes, 4 de mayo, y hasta el 1 de junio el plazo para solicitar la reducción del 10 % en la tasa por la recogida de basura, una iniciativa dirigida a las viviendas particulares, ya sean de núcleos urbanos o rurales, que participen o muestren su intención de hacerlo en los programas municipales de reducción de residuos.

Esta medida deriva de la reciente adaptación de la ordenanza fiscal 3.4 a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, normativa de ámbito estatal que obliga a que las tasas cubran el coste real del servicio.

Noticias relacionadas

Para beneficiarse de esta reducción será imprescindible presentar una solicitud en la Oficina Virtual Tributaria o en la Sede Electrónica, o de manera presencial en el registro municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuenta atrás para despedir el mamotreto de Betanzos: un empresario compra el edificio Mandeo 50 para completarlo
  2. Doble terraza y vistas privilegiadas: el bar a 10 minutos de A Coruña para disfrutar del puente de mayo junto a la ría
  3. La panadería con una de las empanadas más famosas de A Coruña cumple 70 años: 'Mi padre llevaba el pan con un carro y una burra
  4. Party: el icónico club de la movida coruñesa donde los domingos no tenían fin
  5. Cuenta atrás para el nuevo urbanismo de Arteixo después de 26 años: el plan general ya está en manos de la Xunta y el Estado
  6. Oleiros saca de la ruina dos casas catalogadas por la Xunta en Perillo
  7. Dos hermanos de Culleredo brillan en la moda: 'Lo que distingue una prenda es que tenga mucho trabajo
  8. Carlos Calvelo admite la ilegalidad de una caseta denunciada por la oposición y pide disculpas públicas

Pulso en el parque del Pazo de Vilaboa: más de un centenar de vecinos exigen áreas caninas para blindar la convivencia con los huertos

Pulso en el parque del Pazo de Vilaboa: más de un centenar de vecinos exigen áreas caninas para blindar la convivencia con los huertos

Un taller recupera en Arteixo el encaje ñandutí

Un taller recupera en Arteixo el encaje ñandutí

A Laracha ofrece rebajas del 10% en la tasa de la basura

A Laracha ofrece rebajas del 10% en la tasa de la basura

Oleiros inicia la reparación del muro de contención de Naval donde se produjo el desprendimiento

El Concello de Curtis denuncia una serie de actos vandálicos contra el patrimonio municipal

El Concello de Curtis denuncia una serie de actos vandálicos contra el patrimonio municipal

El bingo 'drag' que revoluciona el tardeo en A Coruña: así es el 'Putibingo' de O Temple

Sada inicia la puesta a punto de los arenales urbanos de Sada Nova y As Delicias

Sada inicia la puesta a punto de los arenales urbanos de Sada Nova y As Delicias

Cambre y Culleredo suspenden en rendición de cuentas ante el Consello de Contas

Cambre y Culleredo suspenden en rendición de cuentas ante el Consello de Contas
Tracking Pixel Contents