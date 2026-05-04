A Laracha ofrece rebajas del 10% en la tasa de la basura
Los interesados podrán solicitar la reducción hasta el 1 de junio
El Ayuntamiento de A Laracha abrió desde este lunes, 4 de mayo, y hasta el 1 de junio el plazo para solicitar la reducción del 10 % en la tasa por la recogida de basura, una iniciativa dirigida a las viviendas particulares, ya sean de núcleos urbanos o rurales, que participen o muestren su intención de hacerlo en los programas municipales de reducción de residuos.
Esta medida deriva de la reciente adaptación de la ordenanza fiscal 3.4 a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, normativa de ámbito estatal que obliga a que las tasas cubran el coste real del servicio.
Para beneficiarse de esta reducción será imprescindible presentar una solicitud en la Oficina Virtual Tributaria o en la Sede Electrónica, o de manera presencial en el registro municipal.
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