A Laracha ofrece rebajas del 10% en la tasa de la basura

El Ayuntamiento de A Laracha abrió desde este lunes, 4 de mayo, y hasta el 1 de junio el plazo para solicitar la reducción del 10 % en la tasa por la recogida de basura, una iniciativa dirigida a las viviendas particulares, ya sean de núcleos urbanos o rurales, que participen o muestren su intención de hacerlo en los programas municipales de reducción de residuos.

Esta medida deriva de la reciente adaptación de la ordenanza fiscal 3.4 a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, normativa de ámbito estatal que obliga a que las tasas cubran el coste real del servicio.

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Para beneficiarse de esta reducción será imprescindible presentar una solicitud en la Oficina Virtual Tributaria o en la Sede Electrónica, o de manera presencial en el registro municipal.