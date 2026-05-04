Oleiros inicia la reparación del muro de contención de Naval donde se produjo el desprendimiento

El Concello de Oleiros ha anunciado que este miércoles, 6 de mayo, darán comienzo los trabajos para reponer el muro de contención cuya caída provocó un derrumbe en la zona de Naval, en Mera. Las obras, cuyo presupuesto asciende a 142.326 euros, consistirán en la reposición del muro, levantado por el Concello en 1987 y que este invierno cedió como consecuencia de los temporales que azotaron la costa.

Para ejecutar estos trabajos, dada la dificultad de acceso a una zona sensible, será preciso el empleo de una grúa de grandes dimensiones que obligará a restringir el aparcamiento en la zona. Estas afectaciones "serán debidamente indicadas", apuntan desde el Concello.

El Gobierno local ya ha adelantado que piensa reclamar el dinero de la actuación a Costas "por non tratarse dunha competencia municipal. Sin embargo, el Estado señaló recientemente en una respuesta parlamentaria al BNG que los bienes de particulares o de otras administraciones, como puede ser una calle o un muro, "deben protegerse por sus propios titulares". Además, aclara que, de acuerdo a la normativa, los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar podrán construir obras de defensa "previa autorización o concesión". También indicaba que, "si bien la titularidad del dominio público marítimo-terrestre es estatal, dentro de estos espacios se ejercen competencias por las diferentes administraciones públicas" y, entre estas, recordaba que la seguridad y salubridad de las playas corresponde a los municipios.

Según sus estimaciones, el derrumbe afecta a unos 500 metros de suelo público en una zona que ya había sido castigada en otras ocasiones por episodios similares, como el desprendimiento registrado en 2016, también como consecuencia de los fenómenos meteorológicos. De hecho, en los últimos años la costa entre Bastiagueiro y Santa Cruz es bastante proclive a desprendimientos, como el que se produjo en enero de 2025 en la zona que une el paseo marítimo de Santa Cruz con el parque de As Trece Rosas y que obligó a cerrar al tránsito ese tramo del paseo del litoral.

El desprendimiento se produjo apenas unos días después de que el Concello de Oleiros anunciase una nueva senda peatonal y ciclista de 2,5 kilómetros entre la playa de Naval y Canide, cuyas obras contaba con finalizar este mismo año. El presupuesto de esta actuación supera los 2 millones de euros.