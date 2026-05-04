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Sada inicia la puesta a punto de los arenales urbanos de Sada Nova y As Delicias

Sada prepara sus playas urbanas para la temporada estival con trabajos de acondicionamiento que incluyen la nivelación de arena y la puesta a punto de infraestructuras de ocio

Trabajos en los arenales de Sada Nova y As Delicias.

Trabajos en los arenales de Sada Nova y As Delicias. / LOC

Pablo Barro

Sada

El Concello de Sada, a través de la Concejalía de Obras y Servicios y Medio Ambiente, ha iniciado los trabajos de acondicionamiento de los arenales urbanos de Sada Nova y As Delicias de cara a la temporada estival.

Los trabajos consisten en el movimiento de arena para lograr un espacio homogéneo y garantizar unas condiciones más cómodas de uso, apuntan desde el Concello, ya que con el paso del tiempo y el efecto de las mareas y el viento, algunas zonas de estas playas fueron ganando arena en detrimento de otras.

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Trabajos en los arenales de Sada Nova y As Delicias.

Trabajos en los arenales de Sada Nova y As Delicias. / LOC

Los trabajos de puesta a punto de playas continuarán en los próximos días con la reparación de la escollera y las escaleras de la zona verde de O Curruncho, ya que la base sobre la que se asienta la estructura está sin apoyo por efecto de la erosión. Desde el Concello también apuntan que la Concejalía de Deportes instalará un año más las porterías en O Curruncho, "después de realizar los trabajos de mantenimiento oportunos", para ampliar las opciones de ocio en esta zona.

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