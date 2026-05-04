Un taller recupera en Arteixo el encaje ñandutí

Arteixo acoge el próximo 9 de mayo un taller de artesanía muy especial. La firma Seoane Textil ha organizado para ese día un taller de iniciación al ñandutí, una técnica de tejido que imita las telas de araña que las artesanas españolas trasladaron a Paraguay en el siglo XVII y que ha sido declarada Patrimonio Inmaterial por la Unesco.

El curso será impartido por Macarena Bordón en dos turnos de cuatro horas cada uno. Sus impulsores reconocen que "puede resultar algo complicado al principio", pero constatan que la iniciativa ha tenido buena acogida. "Ya quedan pocas plazas", advierten.

Rubén Pérez, de Seoane Textil, explica que uno de los objetivos de su negocio es "buscar actividades de cierto ocio con valor añadido" y, como en este caso, "exponer culturas artesanales para que no se pierdan". Por eso anima a la gente a participar en este taller, en el que se pueden apuntar a través de la página web del negocio o en e propio establecimiento.