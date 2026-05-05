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Arteixo abre expediente sancionador a la concesionaria de ayuda en el hogar en la zona norte

El Concello apela a numerosos incumplimientos, como 803 asistencias no realizadas en 2025 o una rotación excesiva del personal con hasta 20 auxiliares por usuario en un mes

Protesta en noviembre de 2025 de la plantilla de ayuda en el hogar de la zona norte de Arteixo. | LOC

Protesta en noviembre de 2025 de la plantilla de ayuda en el hogar de la zona norte de Arteixo. | LOC / LOC

Antares Pérez

Arteixo

El Concello de Arteixo ha abierto expediente sancionador a la empresa concesionaria del servicio de ayuda en el hogar en la zona norte, Osventos Innovación en Servizos. El Ayuntamiento ha tomado la decisión tras detectar los servicios técnicos un "cumplimiento defectuoso" del pliego de condiciones.

El Gobierno local detalla numerosas deficiencias en la prestación de este servicio de atención a mayores y dependientes. Entre otros, 803 asistencias no realizadas en 2025 (190 solo en julio); servicios reducidos en más del 50% "en muchos casos sin justificación"; una "rotación excesiva" del personal, con hasta 20 auxiliares por usuario en un mes; falta de fichajes o fichajes incorrectos (un 89% a más de un kilómetro del domicilio); carencia de informes bimensuales de seguimiento y retrasos de hasta 10 meses en la entrega de ayudas técnicas comprometidas. A estos incumplimientos suma "irregularidades" en la facturación, falta de formación del personal y deficiencias en la coordinación y comunicación.

El Concello propone imponerle una penalización del 1% del precio del contrato, que ascendería a 18.601 euros y da un plazo a la concesionaria de 15 días hábiles para enmendar todas estas deficiencias. En caso de porfiar en las mismas, el Ayuntamiento advierte de que iniciará un nuevo expediente sancionador por la cuantía del 2% del contrato.

La empresa concesionaria dispondrá de un plazo para alegar contra este procedimiento de penalidades.

Noticias relacionadas y más

El servicio de ayuda en el hogar ha sido motivo constante de queja por parte de los partidos de la oposición, trabajadoras y usuarios. El pasado año, el Concello abrió un expediente sancionador a la concesionaria de la zona sur, Aralia Servicios Sociosanitarios, que ha sido recurrido la multa en los juzgados.

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