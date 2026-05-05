Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A Coruña, en el 'top 30' de los MIRXXV PREMIOS OPINIÓN de Música de RaízEl Dépor retira sus murales de la plaza de PontevedraCómo colaborar con la Cocina Económica de A CoruñaSuceso en FisterraEl Leyma, abierto a organizar en el Coliseum la 'final four' por el ascensoEl bingo 'drag' que revoluciona el tarde en A Coruña
instagramlinkedin

Acción social

La Asociación de Párkinson Galicia-Coruña estrena punto de información en Oleiros

Se localizará en Perillo, y la atención será los viernes, con periodicidad quincenal, mediante cita previa

Edificio Villa Echeverry, en Perillo, donde de localizará el nuevo punto de información para afectados por la enfermedad de Parkinson.

Edificio Villa Echeverry, en Perillo, donde de localizará el nuevo punto de información para afectados por la enfermedad de Parkinson. / I. R.

RAC

Oleiros

Los vecinos de Oleiros contarán con un punto de información para personas con enfermedad de Parkinson en Perillo.

Gestionado por la Asociación Párkinson Galicia-Coruña, con el apoyo de la Fundación “La Caixa” y en colaboración con Servizos Sociais del Concello, el nuevo servicio entrará en funcionamiento el 15 de mayo.

La atención será los viernes, con periodicidad quincenal, y mediante cita previa, en las oficinas de Servizos Sociais en Perillo, situadas en el edificio de Villa Echeverry.

Noticias relacionadas

Los interesados pueden contactar con Párkinson Galicia-Coruña en el teléfono 981 241 100 o a través de info@parkinsogaliciacoruna.org.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuenta atrás para despedir el mamotreto de Betanzos: un empresario compra el edificio Mandeo 50 para completarlo
  2. Doble terraza y vistas privilegiadas: el bar a 10 minutos de A Coruña para disfrutar del puente de mayo junto a la ría
  3. Party: el icónico club de la movida coruñesa donde los domingos no tenían fin
  4. Cuenta atrás para el nuevo urbanismo de Arteixo después de 26 años: el plan general ya está en manos de la Xunta y el Estado
  5. El bingo 'drag' que revoluciona el tardeo en A Coruña: así es el 'Putibingo' de O Temple
  6. Oleiros saca de la ruina dos casas catalogadas por la Xunta en Perillo
  7. La panadería con una de las empanadas más famosas de A Coruña cumple 70 años: 'Mi padre llevaba el pan con un carro y una burra
  8. Dos hermanos de Culleredo brillan en la moda: 'Lo que distingue una prenda es que tenga mucho trabajo

Arteixo abre expediente sancionador a la concesionaria de ayuda en el hogar en la zona norte

La Asociación de Párkinson Galicia-Coruña estrena punto de información en Oleiros

La Asociación de Párkinson Galicia-Coruña estrena punto de información en Oleiros

Los institutos de Culleredo transforman sus aulas en platós de cine

Los institutos de Culleredo transforman sus aulas en platós de cine

La Festa do Pan de Carral vuelve este fin de semana con bocadillos, talleres y actuaciones musicales

Sada celebrará el viernes otro pleno para intentar aprobar el presupuesto

Sada celebrará el viernes otro pleno para intentar aprobar el presupuesto

Luz verde al 'súper' y los pisos de San Cidre tras 8 años de trámites

PP y PSOE fuerzan la convocatoria de un pleno extraordinario en Oleiros

PP y PSOE fuerzan la convocatoria de un pleno extraordinario en Oleiros

¿En qué playas de A Coruña y el área metropolitana ondeará la bandera azul este verano?

¿En qué playas de A Coruña y el área metropolitana ondeará la bandera azul este verano?
Tracking Pixel Contents