La Asociación de Párkinson Galicia-Coruña estrena punto de información en Oleiros

Los vecinos de Oleiros contarán con un punto de información para personas con enfermedad de Parkinson en Perillo.

Gestionado por la Asociación Párkinson Galicia-Coruña, con el apoyo de la Fundación “La Caixa” y en colaboración con Servizos Sociais del Concello, el nuevo servicio entrará en funcionamiento el 15 de mayo.

La atención será los viernes, con periodicidad quincenal, y mediante cita previa, en las oficinas de Servizos Sociais en Perillo, situadas en el edificio de Villa Echeverry.

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Los interesados pueden contactar con Párkinson Galicia-Coruña en el teléfono 981 241 100 o a través de info@parkinsogaliciacoruna.org.