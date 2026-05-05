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Mural artístico

El Eroski de A Barcala presume de patrimonio cambrés

El Eroski Center de A Barcala, que tiene parte de su superficie en Oleiros, prepara un mural artístico en una de sus fachadas en la que muestra lugares representativos de Cambre

Eroski de A Barcala, en Cambre.

Eroski de A Barcala, en Cambre. / LOC

Pablo Barro

Cambre

El supermercado Eroski Center de A Barcala está acicalando una de sus fachadas, concretamente la que da hacia la carretera DP-1706 y lo hace presumiendo de patrimonio cambrés.

La iglesia de Santa María, la propia urbanización de A Barcala, la escultura El columpio de Ramón Conde o El Paraguas dan colorido al mural que adorna el cierre de supermercado que, curiosamente, tiene parte de su superficie dentro de los límites del vecino concello de Oleiros.

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