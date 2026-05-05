Mural artístico
El Eroski de A Barcala presume de patrimonio cambrés
El Eroski Center de A Barcala, que tiene parte de su superficie en Oleiros, prepara un mural artístico en una de sus fachadas en la que muestra lugares representativos de Cambre
Cambre
El supermercado Eroski Center de A Barcala está acicalando una de sus fachadas, concretamente la que da hacia la carretera DP-1706 y lo hace presumiendo de patrimonio cambrés.
La iglesia de Santa María, la propia urbanización de A Barcala, la escultura El columpio de Ramón Conde o El Paraguas dan colorido al mural que adorna el cierre de supermercado que, curiosamente, tiene parte de su superficie dentro de los límites del vecino concello de Oleiros.
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