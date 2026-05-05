Los institutos de Culleredo transforman sus aulas en platós de cine

Culleredo transforma estos días sus institutos en auténticos platos a través de la iniciativa Culleredo, de cine. Esta actividad, impulsada por el Área de Xuventude del Concello, pretende acercar el mundo del cine a la juventud del municipio.

En esta edición están inscritos 85 jóvenes de los institutos Eduardo Blanco Amor y Rego de Trabe, «una cifra récord», destacan desde el Gobierno local. Bajo la dirección de Hugh McGinley, participan en el rodaje de cortometrajes implicándose en todas las fases del proceso creativo, desde la concepción de la historia y la elaboración del guión hasta el trabajo de interpretación, producción y manejo de equipos técnicos. Durante las sesiones, los participantes aprenden también aspectos técnicos, como los diferentes tipos de plano y recursos narrativos.

Las piezas resultantes serán presentadas en la feria Cullerciencia, que se celebrará en el mes de junio.