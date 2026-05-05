Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A Coruña, en el 'top 30' de los MIRXXV PREMIOS OPINIÓN de Música de RaízEl Dépor retira sus murales de la plaza de PontevedraCómo colaborar con la Cocina Económica de A CoruñaSuceso en FisterraEl Leyma, abierto a organizar en el Coliseum la 'final four' por el ascensoEl bingo 'drag' que revoluciona el tarde en A Coruña
instagramlinkedin

Los institutos de Culleredo transforman sus aulas en platós de cine

Bajo la dirección de Hugh McGinley, los 85 participantes del programa experimentan el proceso de creación de cortometrajes, desde la idea hasta la producción

Taller de creación cinematográfica en Culleredo.

Taller de creación cinematográfica en Culleredo. / LOC

RAC

Culleredo

Culleredo transforma estos días sus institutos en auténticos platos a través de la iniciativa Culleredo, de cine. Esta actividad, impulsada por el Área de Xuventude del Concello, pretende acercar el mundo del cine a la juventud del municipio.

En esta edición están inscritos 85 jóvenes de los institutos Eduardo Blanco Amor y Rego de Trabe, «una cifra récord», destacan desde el Gobierno local. Bajo la dirección de Hugh McGinley, participan en el rodaje de cortometrajes implicándose en todas las fases del proceso creativo, desde la concepción de la historia y la elaboración del guión hasta el trabajo de interpretación, producción y manejo de equipos técnicos. Durante las sesiones, los participantes aprenden también aspectos técnicos, como los diferentes tipos de plano y recursos narrativos.

Noticias relacionadas y más

Las piezas resultantes serán presentadas en la feria Cullerciencia, que se celebrará en el mes de junio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuenta atrás para despedir el mamotreto de Betanzos: un empresario compra el edificio Mandeo 50 para completarlo
  2. Doble terraza y vistas privilegiadas: el bar a 10 minutos de A Coruña para disfrutar del puente de mayo junto a la ría
  3. Party: el icónico club de la movida coruñesa donde los domingos no tenían fin
  4. Cuenta atrás para el nuevo urbanismo de Arteixo después de 26 años: el plan general ya está en manos de la Xunta y el Estado
  5. El bingo 'drag' que revoluciona el tardeo en A Coruña: así es el 'Putibingo' de O Temple
  6. Oleiros saca de la ruina dos casas catalogadas por la Xunta en Perillo
  7. La panadería con una de las empanadas más famosas de A Coruña cumple 70 años: 'Mi padre llevaba el pan con un carro y una burra
  8. Dos hermanos de Culleredo brillan en la moda: 'Lo que distingue una prenda es que tenga mucho trabajo

Los institutos de Culleredo transforman sus aulas en platós de cine

Los institutos de Culleredo transforman sus aulas en platós de cine

La Festa do Pan de Carral vuelve este fin de semana con bocadillos, talleres y actuaciones musicales

Sada celebrará el viernes otro pleno para intentar aprobar el presupuesto

Sada celebrará el viernes otro pleno para intentar aprobar el presupuesto

Luz verde al 'súper' y los pisos de San Cidre tras 8 años de trámites

PP y PSOE fuerzan la convocatoria de un pleno extraordinario en Oleiros

PP y PSOE fuerzan la convocatoria de un pleno extraordinario en Oleiros

¿En qué playas de A Coruña y el área metropolitana ondeará la bandera azul este verano?

¿En qué playas de A Coruña y el área metropolitana ondeará la bandera azul este verano?

Doble terraza y vistas privilegiadas: el bar a 10 minutos de A Coruña para disfrutar del tardeo junto a la ría

Repsol tramita la regularización ambiental de la gasolinera de Vilarrodís, en Arteixo, tras 60 años en activo

Repsol tramita la regularización ambiental de la gasolinera de Vilarrodís, en Arteixo, tras 60 años en activo
Tracking Pixel Contents