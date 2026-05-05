Urbanismo
Luz verde al 'súper' y los pisos de San Cidre tras 8 años de trámites
El plan prevé la construcción de 55 viviendas en unos terrenos entre el Ayuntamiento y Os Condes
El Diario Oficial de Galicia bendijo hoy de forma definitiva la modificación del planeamiento de Bergondo que permitiría construir un supermercado y bloques de pisos en San Cidre, en unos terrenos entre el Consistorio y la cafetería Os Condes. Han hecho falta ocho años de trámites para que cristalice este cambio urbanístico, con el que el Concello pretende "completar la trama urbana de este núcleo central" del municipio y dotarlo de "equipamientos, espacio comercial y zonas verdes".
Una vez obtenido el sí definitivo de la Xunta, el Gobierno local comenzará a trabajar en el proyecto de compensación para delimitar la nueva urbanización. Como ya avanzó este diario, el plan prevé la construcción de 55 viviendas, un supermercado de 5.348 metros cuadrados en una parcela ubicada detrás de las oficinas de la Policía Local y reserva 2.659 metros cuadrados de espacios libres colindantes al centro de salud.
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