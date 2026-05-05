Mónica Fernández-Aceytuno: "Los biólogos tenemos las herramientas para que Galicia sea una potencia en todos los aspectos"

La escritora y divulgadora ambiental Mónica Fernández-Aceytuno (Villa Cisneros, Sáhara español, 1961) ha sido designada por el Colexio Oficial de Biólogos de Galicia como 'Bióloga do ano 2026', un reconocimiento que aprovecha para reivindicar el "altísimo nivel" de los profesionales gallegos que, a su juicio, "deberían estar en la toma de cualquier decisión que adopte la Administración en Galicia".

"Los biólogos están presentes en todos los planos: la producción de las rías, los incendios, la madera, todo el desarrollo de renovables que hay que hacer... y no hay que verlos como enemigos, porque son quienes nos pueden dar las herramienta para que Galicia sea una potencia en todos los aspectos", afirma la divulgadora.

"Hasta ahora, para la riqueza se ha entendido como que la biodiversidad estorbaba, como algo en contra del desarrollo industrial. Sin embargo, el desarrollo industrial de Galicia de la mano de los biólogos va a ser mucho más productivo, mucho más sensato y mucho mejor estructurado y con más producción", justifica Fernández-Aceytuno, que insiste en señalar que "la Administración debería tenerlos en plantilla, por lo menos a los más destacados".

Colegiada desde el año 1992, al poco de asentarse en el concello coruñés de Oza Cesuras, Mónica reconoce estar "honrada y agradecida" por este reconocimiento con el que no contaba. "Al nacer en el desierto siempre he sido un poco nómada, de ninguna parte. Me encuentro bien en todas partes y en Galicia especialmente, pero al no ser gallega de nacimiento no albergaba yo esta ilusión de que los biólogos de Galicia me reconocieran", confiesa.

El premio lo recogerá el próximo 15 de mayo en A Toxa (O Grove) junto al investigador y director del grupo de genomas móviles del CIMUS y premio nacional de investigación en cáncer, Manuel Castro Tubío, que es el 'Biólogo do ano 2026'.

Parque Natural de Monte do Gato

Desde Oza Cesuras, concello del que es concejala independiente, Mónica ha luchado por salvar el Monte do Gato, un entorno natural privilegiado amenazado por un parque eólico. "No hubiese hecho falta tanta energía de saber que el monte ya estaba protegido, antes incluso de que saliese el proyecto", explica la bióloga. Se refiere a que desde 1950 este enclave está inscrito en Catálogo de Montes de Utilidad Pública. "Aparte del interés cultural por ser una necrópolis megalítica, también es la cabecera de la cuenca hidrográfica de la comarca de Betanzos, ya que todas las aguas se captan a través de los acuíferos de Monte do Gato, y los acuíferos que tienen esta atribución están protegidos", relata.

Pero su lucha no queda ahí. El siguiente paso es lograr que se declare Parque Natural, una propuesta que ya cuenta con el apoyo de la Diputación de A Coruña. "Cuando vuelva -- está visitando a sus nietas en París-- me gustaría retomar la iniciativa. Tenemos 44.000 firmas a favor de dicha protección y con ellas se podría ir también al Parlamento de Galicia a hacer una petición formal para reclamarlo". "Esto no ha terminado, pero hay que esperar a que la justicia se pronuncie primero", apunta.

"Los políticos están para hacer cosas para los demás, aunque muchas veces se hacen solo con el ejemplo", asegura esta gallega de adopción, que ha visto como sus vecinos de Oza Cesuras han ido sustituyendo los eucaliptos por castaños. "Tenemos un bosque atlántico que puede dar tanta riqueza como las rías con los mejillones, pero está muy desaprovechado. No somos conscientes de todo lo que nos puede dar frente a uno más pobre y más limitado como el del eucalipto", lamenta.

"Realmente la riqueza de Galicia es su biodiversidad, que es riqueza también económica. En ese sentido, también espero que me dé tiempo a ver que desde la Administración se comprende que la riqueza biológica de Galicia es su principal motor y lo que más deberíamos cuidar ahora mismo".