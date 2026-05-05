PP y PSOE fuerzan la convocatoria de un pleno extraordinario en Oleiros

El Concello de Oleiros ha convocado un pleno extraordinario para el próximo 20 de mayo, miércoles, a las 12.00 horas. Lo hace atendiendo a la petición conjunta formulada por el PP y el PSOE tras la suspensión del pleno ordinario de abril por parte del Gobierno local y forzado por los requisitos establecidos en la ley reguladora de las Bases del Régimen Local y el Reglamento Orgánico Municipal.

Y es que la ley, además de obligar a los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes a celebrar una sesión ordinaria "como mínimo cada mes", también establece que se podrá celebrar una sesión extraordinaria "cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación". PP y PSOE suman 7 concejales (5 el PP y 2 el PSOE) de una Corporación de 21, por lo que sobrepasan este umbral. El reglamento también estipula que en este último caso, la celebración del mismo no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada.

El pleno del próximo día 20 tendrá como orden del día cuatro puntos, que son los registrados por populares y socialistas: el restablecimiento "inmediato" del calendario de Plenos Ordinarios y la garantía del ejercicio de los derechos de participación y control de los grupos de la oposición; la situación presupuestaria en relación con las asistencias a órganos colegiados y su comparativa con otros gastos de la estructura política municipal; informe sobre las percepciones económicas de origen municipal y provincial de todos los conceptos de todos y cada uno de los miembros de la Corporación municipal e informe sobre las percepciones económicas de todos y cada uno de los asesores municipales.