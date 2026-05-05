La Festa do Pan de Carral vuelve este fin de semana con bocadillos, talleres y actuaciones musicales

Carral se prepara para celebrar este fin de semana su tradicional Festa do Pan, una cita gastronómica que este año celebra su vigesimosegunda edición. El Concello de Carral y la Asociación de Panadeiros presentaron este martes el programa de actos de esta celebración de exaltación del pan, que ya es un referente en la comarca. En el acto también estuvieron presentes los alumnos y alumnas de 4ºA del CEIP Vicente Otero Valcárcel, autores del cartel de las fiestas de este año.

Aunque los actos centrales serán el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, la Comisión de Festas de Carral organiza el viernes, 8 de mayo, una Gran Foliada para calentar motores que contará con juegos populares infantiles y la participación de diversos grupos populares.

La edición de este año contará con una programación completa con actividades para todas las franjas de edad. No faltarán a la cita el puesto de exaltación y venta del bocadillo cardiosaludable (hecho a base de pan, aceite, tomate y jamón), los talleres de elaboración de bollos para los más pequeños, el expositor de Pan en 3D, que ofrece una visita virtual e inmersiva a un obrador, el teatro o la música.

El sábado, la jornada estará amenizada por el grupo Gaeloc Medieval, el Dúo D'Vicio en la sesión vermú, la charanga Noroeste, que recorrerá por la tarde el Campo da Feira y las calles del municipio, y una sesión nocturna en la que repetirá el Dúo D'Vicio con el grupo América de Vigo. Gaeloc Medieval repetirán en la jornada del domingo, día en que la sesión vermú y la sesión musical nocturna correrá a cargo de la Orquesta Acordes, mientras que Sorcha Show Band se encargará de la charanga.

Misa, procesión y espectáculos

Además de las actuaciones musicales, el sábado por la tarde el alumnado del IES de Carral ofrecerá dos sesiones de la obra teatral O toxo en la praza da Capela. El domingo a las 12.30 horas se celebrará la misa solemne y la posterior procesión, con la actuación de la Coral Polifónica Aires de Carral y el acompañamiento del Grupo de Música Tradicional Arnela y, ya por la tarde, se representará el espectáculo Rufina e Benito, en el que se repartirán trozos de pan de Carral entre el público asistente para que pueda degustar esta delicia local.

El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, se mostró confiado en alcanzar e incluso superar las cifras de asistencia y venta de la última edición, cuando se despacharon unos 6.000 bocatas. También agradeció la implicación de las panaderías participantes y recordó “o esforzo adicional que realizarán esta semana”, al sumar a su trabajo diario la preparación de la fiesta.