Repsol tramita la regularización ambiental de la gasolinera de Vilarrodís, en Arteixo, tras 60 años en activo
La compañía reconoce que la red actual mezcla pluviales con combustibles, por lo que proyecta una reforma en el sistema de saneamiento para legalizar la actividad y evitar vertidos
Repsol acaba de iniciar los trámites para regularizar ambientalmente una de las estaciones de servicio más veteranas de Arteixo, ubicada en pleno entorno residencial de Vilarrodís, en la parroquia de Oseiro. La energética busca obtener del Concello de Arteixo la Declaración de Incidencia Ambiental necesaria para validar su actividad, reconociendo a su vez la necesidad de ejecutar mejoras en sus instalaciones actuales.
El aspecto más relevante de la documentación presentada es el reconocimiento de una deficiencia estructural en el tratamiento de aguas. Actualmente, la red de la gasolinera combina las aguas pluviales con las hidrocarburadas, es decir, aquellas que entran en contacto con el combustible en zonas de repostaje y descarga, y carece de un sistema separador de hidrocarburos.
Para corregir esta situación, Repsol proyecta una reforma del sistema de saneamiento. El plan prevé instalar una nueva red de recogida mediante canaletas que conducirá las aguas potencialmente contaminadas a un decantador de 1.000 litros y a un separador de hidrocarburos. Según los cálculos técnicos, este sistema permitirá reducir la concentración de hidrocarburos de 5.000 ppm (partes por millón) a tan solo 5 ppm antes de su vertido a la red municipal, garantizando el control mediante una arqueta de toma de muestras.
La gasolinera inició su actividad hace más de 60 años
La memoria sirve también para justificar la permanencia de la gasolinera en un entorno que, según el planeamiento urbanístico vigente, es de uso residencial. La estación, situada a unos escasos 8 metros de las viviendas más próximas, se encuentra técnicamente "fuera de ordenación".
No obstante, el documento defiende su continuidad al tratarse de una actividad preexistente y reconocida, con antecedentes administrativos que se remontan a 1962. Repsol sostiene que las obras previstas no suponen una "nueva implantación", sino actuaciones de conservación, adecuación técnica y cumplimiento de la normativa ambiental actual.
La gasolinera de Vilarrodís, que está operativa de 6.00 a 22.00 horas, cuenta con una capacidad total de almacenamiento de 70.000 litros repartidos en cuatro tanques enterrados (50.000 de gasóleos y 20.000 de gasolina 95), además de un punto de venta de bombonas.
En cuanto al impacto en el aire, la instalación estima unas emisiones anuales de 0,21 toneladas de compuestos orgánicos volátiles (COV), una cifra reducida gracias a los sistemas de recuperación de vapores de "Fase I" ya instalados. Respecto al ruido, los estudios acústicos sitúan el nivel de los surtidores y compresores en 26,9 dBA, cumpliendo con el límite diurno exigido en la zona.
La compañía califica los impactos de la actividad como "compatibles" y "poco significativos", siempre y cuando se ejecuten las medidas correctoras en el suelo y las aguas. Con la puesta en marcha de esta reforma, Repsol espera cerrar los requerimientos municipales pendientes y asegurar el futuro de esta gasolinera estratégica en el núcleo urbano de Vilarrodís.
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