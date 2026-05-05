Sada celebrará el viernes otro pleno para intentar aprobar el presupuesto
Apura los plazos con la vista puesta en presentar una cuestión de confianza si las cuentas son rechazadas por la Corporación
La oposición forzó el pasado jueves a dejar el proyecto contable sobre la mesa
A. P.
El Gobierno local de Sada ha convocado un pleno extraordinario para intentar sacar adelante el presupuesto después de que la oposición forzase a dejar el documento sobre la mesa el pasado jueves. El alcalde, Benito Portela, ha fijado una nueva sesión para el viernes a las 9.00 horas.
El Ejecutivo municipal apura los plazos con la vista puesta en vincular la aprobación de las cuentas a una cuestión de confianza si estas salen rechazadas por el pleno. La ley establece que los ejecutivos solo podrán hacer uso de este mecanismo excepcional si los presupuestos son rechazados por la corporación y limita su uso a los tres primeros años del mandato, es decir, que el plazo finalizaría el 23 de mayo.
Según ha podido saber este diario, el Ejecutivo aún confía en llegar a un acuerdo con el PP, aunque de momento no han trascendido novedades en las negociaciones.
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