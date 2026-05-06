¿Qué hace un barco abandonado en mitad de un monte de A Coruña?

Cada año, son muchos los coruñeses voluntarios que se reúnen para limpiar la naturaleza de esos residuos que no deberían estar ahí. Pero, en ocasiones, lo que uno encuentra en el monte va más allá de lo que cualquiera podría haberse imaginado.

Es el caso del barco que -al parecer, desde hace mucho-, 'navega' por un monte de A Zapateira. La embarcación, abandonada en mitad del bosque, se encuentra en la zona perteneciente a Arteixo y sorprende tanto a los ciudadanos que están de paso como a los senderistas que se topan con este peculiar ejemplo de 'basuraleza'.

Se trata de un viejo pesquero de madera, probablemente utilizado para faenar en travesías cortas y que difícilmente podrá volver a hacerlo. Tanto la climatología como el vandalismo han hecho mella en la estructura, que presenta grietas, boquetes, grafitis y tablones levantados.

La cabina de mando está volcada y la naturaleza circundante ya ha empezado a devorar los interiores, en los que la madera podrida se mezcla con el óxido de las placas de metal. Aún conserva, eso sí, parte de su azul vistoso, quizá la única prueba de que, en su día, este navío varado en la colina coruñesa tuvo un dueño que no quiso o no pudo salvaguardarlo en una caseta.

El barco lleva tiempo abandonado en el monte coruñés y ha sido invadido por la naturaleza. / Gus de la Paz

Un medio de transporte más abandonado en los montes coruñeses

Esta embarcación olvidada en A Zapateira no es el único medio de transporte que ha acabado de forma misteriosa en medio de los bosques coruñeses. En 2022, por ejemplo, un grupo de voluntarios retiró un seiscientos abandonado que llevaba décadas en A Espenuca, en Coirós, con matrícula de 1979.

Audi A3 abandonado en Oleiros, A Coruña. / Gus de la Paz

En Oleiros, otro coche también espera a ser retirado, después de muchos años bajo los estragos de la climatología. El vehículo ya ha sido devorado por la maleza, que solo ha dejado a la vista el morro y un trozo de la trasera de lo que parece ser un Audi A3.

Pero la 'basuraleza' de A Coruña llega incluso más lejos e incluso ha traspasado fronteras. Hace poco, una bloguera rusa encontró varios autobuses de la Compañía de Tranvías de A Coruña abandonados en una montaña de la cordillera del Cáucaso en Georgia.