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Medio ambiente

Concello, Consorcio y vecinos de Culleredo luchan contra los vertidos ilegales

Recolocan los contenedores, limpian su entorno y vigilan para evitar que se arroje la basura fuera de ellos

Directivos de la asociación vecinal, personal del Concello y de la gestora de residuos del Consorcio, durante su visita a los contenedores de la zona afectada por los vertidos.

Directivos de la asociación vecinal, personal del Concello y de la gestora de residuos del Consorcio, durante su visita a los contenedores de la zona afectada por los vertidos. / LOC

RAC

Culleredo

La continua aparición de vertidos ilegales de residuos en las zonas rurales de Culleredo lleva al Concello, el Consorcio As Mariñas y la asociación de vecinos O Val de Culleredo a desarrollar un plan conjunto para acabar con esta práctica.

Directivos de la asociación, personal de Medio Ambiente del Concello y un responsable de la empresa gestora de la recogida de basura del Consorcio As Mariñas visitaron el valle donde se encuentran Sésamo, Sueiro, Ledoño, Celas y Rumbo para constatar la presencia de residuos fuera de los contenedores, puntos negros de vertido reiterado y una ubicación de los contenedores existentes inadecuada o peligrosa para la circulación.

Tras la visita se retiraron contenedores que obstaculizaban viales o se situaban frente a paradas de autobús y se propuso instalar bases específicas para ellos. También se realizó la limpieza en el entorno de los mal ubicados y se recolocaron algunos en zonas vigiladas, algunas de ellas con cámaras, para identificar a los infractores.

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El Concello y el Consorcio anunciaron que reforzarán los controles para localizar a los autores de vertidos ilegales y solicitar a las autoridades que les apliquen sanciones. También se pondrán en marcha campañas de concienciación ciudadana y se promoverán iniciativas de compostaje como alternativa sostenible para la gestión de residuos orgánicos.

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