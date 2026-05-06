Medio ambiente
Concello, Consorcio y vecinos de Culleredo luchan contra los vertidos ilegales
Recolocan los contenedores, limpian su entorno y vigilan para evitar que se arroje la basura fuera de ellos
La continua aparición de vertidos ilegales de residuos en las zonas rurales de Culleredo lleva al Concello, el Consorcio As Mariñas y la asociación de vecinos O Val de Culleredo a desarrollar un plan conjunto para acabar con esta práctica.
Directivos de la asociación, personal de Medio Ambiente del Concello y un responsable de la empresa gestora de la recogida de basura del Consorcio As Mariñas visitaron el valle donde se encuentran Sésamo, Sueiro, Ledoño, Celas y Rumbo para constatar la presencia de residuos fuera de los contenedores, puntos negros de vertido reiterado y una ubicación de los contenedores existentes inadecuada o peligrosa para la circulación.
Tras la visita se retiraron contenedores que obstaculizaban viales o se situaban frente a paradas de autobús y se propuso instalar bases específicas para ellos. También se realizó la limpieza en el entorno de los mal ubicados y se recolocaron algunos en zonas vigiladas, algunas de ellas con cámaras, para identificar a los infractores.
El Concello y el Consorcio anunciaron que reforzarán los controles para localizar a los autores de vertidos ilegales y solicitar a las autoridades que les apliquen sanciones. También se pondrán en marcha campañas de concienciación ciudadana y se promoverán iniciativas de compostaje como alternativa sostenible para la gestión de residuos orgánicos.
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