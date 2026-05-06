El Concello de Oleiros comienza la obra para reparar los daños en Naval

El Concello de Oleiros comenzó este miércoles los trabajos para reparar los daños ocasionados por el aparatoso derrumbe de tierra en el paseo de Naval tras ceder el muro levantado en 1987. El Ayuntamiento se ha visto obligado a utilizar una grúa de grandes dimensiones para llevar a cabo los trabajos de reconstrucción, que incluyen la colocación de bloques de hormigón para asegurar el terreno.

Como ya avanzó este diario, el presupuesto de estos trabajos asciende a 142.326 euros, que el Concello pretende repercutir a la Demarcación de Costas al entender que el arreglo de la zona no es competencia municipal.

Uno de los bloques instalados por el Concello de Oleiros para reconstruir el muro. / LOC

Los trabajos han obligado a realizar ciertos cambios en la circulación y en el aparcamiento en esta zona de Santa Cruz.

Los trabajos, que se prolongarán durante unas tres semanas, han comenzado con la reconstrucción y consolidación del muro para evitar que las filtraciones vuelvan a erosionarlo. La obra se completará con la instalación de alrededor de una docena de bloques de hormigón para asegurar totalmente el terreno y evitar que se produzcan nuevos derrumbes.

El desprendimiento de tierra afectó a unos 500 metros de suelo público y se registró en una zona que ya había sido castigada por episodios similares, como el desprendimiento de 2016.

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El alcalde, Ángel García Seoane, apelaba recientemente a la urgencia de actuar para evitar daños mayores y apuntaba al riesgo de que daños en el edificio de Naval. «Puede agrietarse o algo peor todavía», alertaba.