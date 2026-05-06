Los memorialistas apoyan con condiciones la fórmula del Estado para acordar el futuro de Meirás
La Comisión exige garantías de la participación de la sociedad gallega en la toma de decisiones | Urge la reapertura del pazo tras las sentencia firme sobre su titularidad
La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica se mostró hoy conforme con la decisión del Estado de condicionar el futuro del pazo de Meirás a lo que se acuerde en una comisión integrada por todas las administraciones, aunque con matices. El colectivo considera "apropiada" esta solución siempre que se cumplan una serie de condiciones, la más importante, la participación de la sociedad gallega en la toma de decisiones.
Los memorialistas advierten además que la comisión de coordinación del pazo de Meirás a la que se refiere el Estado se constituyó en 2021 con una serie de propósitos "que se incumplieron manifiestamente" hasta ahora, y llaman la atención sobre la inexistencia de facto de la comisión de asesoramiento científico y técnico anunciada hace ya casi un lustro y que "no llegó a constituirse formalmente". El colectivo ve preciso además actualizar los objetivos del protocolo interadministrativo aprobado en 2021 para la gestión del pazo de Meirás hasta contar con una sentencia firme sobre la titularidad.
La Comisión pola Memoria reivindica nuevamente la cesión modal del pazo a Galicia. "Esta cesión debe garantir en todo caso a titularidade e usos públicos, asociados á memoria histórica e a represión franquista coa complementariedade da vinculación de Meirás coa vida e obra de Emilia Pardo Bazán", defiende.
Apertura inmediata del pazo de Meirás
Tras la diligencia de la Audiencia Provincial del pasado 29 de abril que declara firme la sentencia del Tribunal Supremo que devuelve As Torres de Meirás al Estado, los memorialistas exigen la apertura inmediata de este Bien de Interés Cultural, que lleva un lustro con las visitas reducidas al mínimo.
"Non existe ningunha xustificación para que o Estado impida as visitas públicas ao interior das Torres e outras dependencias do pazo", advierte el colectivo, que acusa al Estado de incumplir el régimen de visitas a este BIC. El Gobierno ha justificado la parquedad de los itinerarios, que se limitan a los jardines y el vestíbulo y la capilla, a la que solo se permite asomarse, en la necesidad de acometer obras para garantizar la seguridad. El Ejecutivo sigue sin poner plazos ni informar sobre los trabajos pendientes.
"Meirás debe deixar de ser o 'Versalles galego'"
El Consello Cívico de Meirás anunció hoy el inicio de su actividad, dirigida a "democratizar" As Torres de Meirás y dar a conocer toda su historia, "deturpada e silenciada pola ditadura franquista". "Deben deixar de ser o Versalles galego para converterse no Memorial da Dignidade", defiende en un comunicado.
El Consello Cívico celebrará próximamente unas jornadas con la participación dela ciudadanía, investigadores, entidades culturales, asociaciones memorialistas, sindicatos, universidades, etc... El objetivo final, explica, en la necesidad de "ligar tres planos": la difusión de la verdad histórica, la reparación democrática y la transmisión a las nuevas generaciones.
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