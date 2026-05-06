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El pleno de mayores de Betanzos reclama una residencia pública, más parques biosaludables y un plan contra la soledad no deseada

Los ediles por un día piden también más actividades para la tercera edad, como un baile al mes, y ayudas para completar los ingresos de las pensiones más bajas

Participantes en el pleno de mayores que se celebró hoy en Betanzos.

Participantes en el pleno de mayores que se celebró hoy en Betanzos. / ARUME

RAC

Betanzos

Una residencia pública, más parques biosaludables, un programa contra la soledad no deseada, ayudas para personas con personas bajas o con personas a su cargo o más actividades, como un baile una vez al mes, son algunas de las propuestas aprobadas hoy por unanimidad en el pleno de mayores de Betanzos.

Diecisiete mayores ejercieron como concejales por un día para hacer oír sus propuestas. La sesión estuvo presidida por Pilar Babío, una octogenaria usuaria de la piscina, y contó con la participación de usuarios de los talleres municipales de memoria y de la Cruz Roja, las actividades +60 de Afundación y de la asociación de jubilados y pensionistas.

La alcaldesa, María Barral, con la regidora del pleno de mayores, Pilar Babío.

La alcaldesa, María Barral, con la regidora del pleno de mayores, Pilar Babío. / ARUME

Otras de las mociones aprobadas por unanimidad estaban dirigidas a mejorar las instalaciones de la piscina municipal, crear una feria para personas mayores de carácter comarcal en la que se desarrollen exposiciones, jornadas informativas sobre alimentación saludable, actividades de ocio, culturales y gastronómicas e iniciativas relacionadas con el bienestar en la tercera edad. La corporación acordó también mejoras en el programa de limpieza viaria, cementerio y parques y jardines.

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La alcaldesa, María Barral, tomó nota de todas las peticiones y destacó la importancia de esta actividad para "poder escuchar a nuestros mayores, escuchar sus planteamientos y su visión de la ciudad".

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