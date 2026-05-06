Polémica por las amenazas de sanción por pegar carteles contra la planta de biogás de Teixeiro

La asociación de vecinos de Teixeiro emitió hoy un comunicado en el que afea al Concello el envío de una carta certificada para instar al colectivo a retirar una serie de carteles contra la planta de biogás bajo el apercibimiento de sanciones.

"Pensamos que non son formas de proceder. O alcalde ou calquer membro do Concello non podería levantar o teléfono e dicir cal é o cartel que causa molestia para que o retiremos? Este é o trato que ten coas asociacións?", se pregunta la directiva, que avanza que pedirá acceso ao expediente para poder consultar os informes obrantes e comprobar os incumprimentos que nos cita o señor alcalde".

La asociación, presidida por Fernando Rey Leira, nombrado recientemente secretario xeral del PSOE en Curtis, defiende que su propósito es "ayudar e intentar mellorar a calidade de vida no rural": "En ningún momento queremos facer ningún mal", recalca.

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El Concello de Curtis advierte de que la asociación vecinal no dispone de autorización para colocar carteles en el mobiliario urbano e insta al colectivo a proceder a la retirada inmediata de los mismos. "É obriga de toda a cidadanía facer un uso axeitado e respectuoso do mobiliario urbano, así como velar pola súa conservación, evitando calquera actuación que poida provocar o seu deterioro", razona el alcalde, Javier Caínzos, en su misiva, en la que advierte de que la colocación de estos carteles vulnera lo dispuesto en la ordenanza reguladora de la tasa por la utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público local.